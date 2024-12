Huawei dévoile une montre en or à plus de 3300 euros : Luxe et technologie réunis !

Huawei frappe fort dans le secteur des montres connectées avec sa nouvelle montre de luxe, la Huawei Watch Ultimate Design Sapphire. Union parfaite entre haute technologie et matériaux précieux, elle dépasse les 3300 euros pour sa version en or jaune saphir. Un choix audacieux pour une montre connectée qui promet de séduire les amateurs de luxe et les passionnés de technologie. Découvrez une montre à la fois élégante, performante et pleine d’innovations.

Huawei mise sur une montre connectée en or avec un design d’exception

La Huawei Watch Ultimate Design Sapphire ne ressemble à aucune autre montre connectée. Sa lunette comprend six sections en or 18 carats. Les bords de la lunette en céramique bénéficient d’un revêtement en or, réalisé grâce à une technologie de revêtement ionique sous vide. De plus, les couronnes et boutons sont également plaqués or. Le boîtier, fabriqué en alliage de zirconium amorphe, comprend un verre saphir ultra-résistant, garantissant une robustesse à toute épreuve.

Cette montre n’est donc pas seulement un bijou, mais aussi un objet durable, capable de résister aux épreuves du temps. Un choix de matériaux qui souligne l’engagement de l’entreprise à allier beauté et performance.

Des performances techniques à la hauteur du luxe

La marque ne fait aucun compromis sur les fonctionnalités avec sa Watch Ultimate Design Sapphire. Cette montre connectée embarque également des technologies dernier cri. Notamment, un système de communication satellite bidirectionnelle Beidou et un mode plongé certifié jusqu’à 100 mètres de profondeur. Les golfeurs apprécieront son mode professionnel avec plus de 320 parcours cartographiés.

Son écran AMOLED LTPO de 1,5 pouce offre une définition de 466 x 466 pixels, tout en intégrant un design inspiré de l’or. Côté santé, la montre propose des fonctionnalités avancées. Par exemple, l’analyse ECG et la détection des apnées du sommeil. Son autonomie peut atteindre 14 jours en utilisation standard, et jusqu’à 4 jours avec l’affichage permanent activé. Un véritable bijou d’innovation à un prix qui s’explique par ses nombreuses caractéristiques haut de gamme.

Un bracelet en titane doré pour plus de confort et d’élégance

La Huawei Watch Ultimate Design Sapphire ne se contente pas de performances exceptionnelles. Elle est également conçue pour offrir un confort optimal. Son bracelet en titane doré est équipé d’un fermoir papillon rétractable, associé à un système innovant de micro-ajustement mécanique à 12 niveaux. Cette fonctionnalité permet d’adapter parfaitement la montre à votre poignet, offrant un confort personnalisé tout au long de la journée.

Commercialisée en deux versions, le modèle noir-or à environ 3038 euros HT et le modèle or jaune saphir à 3314 euros HT. Chaque montre est livrée avec un coffret exclusif comprenant un bracelet supplémentaire en caoutchouc nitrile noir et or, une base de chargement et divers accessoires d’entretien. De quoi renforcer le côté luxueux de cet objet d’exception.