Govee illumine le CES 2026 avec des innovations exceptionnelles

Govee repousse encore les limites de l’éclairage intelligent lors du CES 2026 à Las Vegas. Avec ses dernières innovations, la marque s’affirme comme un acteur incontournable du secteur. Découvrons ensemble comment Govee transforme la maison connectée avec des produits avant-gardistes, des technologies innovantes et des partenariats stratégiques.

Les nouvelles solutions d’éclairage intelligent

Au CES 2026, Govee dévoile trois nouveaux produits. Le lampadaire Govee 3, le plafonnier Govee Ultra et le plafonnier Govee Sky. Chacun de ces modèles apporte un souffle nouveau à l’éclairage domestique.

Lampadaire Govee 3 : Il propose une lumière ultra-précise grâce à la technologie LuminBlend+ et une plage de 1000 à 10 000 K. Son design sculptural s’intègre facilement dans tous les intérieurs.

: Il propose une lumière ultra-précise grâce à la technologie LuminBlend+ et une plage de 1000 à 10 000 K. Son design sculptural s’intègre facilement dans tous les intérieurs. Plafonnier Govee Ultra : Il transforme le plafond en une véritable toile lumineuse avec 616 pixels LED, pour des effets spectaculaires et des animations personnalisables.

: Il transforme le plafond en une véritable toile lumineuse avec 616 pixels LED, pour des effets spectaculaires et des animations personnalisables. Plafonnier Govee Sky : Il recrée chez soi la lumière naturelle du ciel, parfaite pour les pièces sans fenêtre ou sombres.

Ces solutions permettent de personnaliser l’ambiance selon ses envies et ses besoins du moment.

Des technologies innovantes pour transformer la maison connectée

Govee intègre à ses nouveaux produits trois technologies clés : LuminBlend+, AI Lighting Bot 2.0 et DaySync. La gestion avancée des couleurs via LuminBlend+ offre des transitions fluides et des teintes naturelles. AI Lighting Bot 2.0 rend l’éclairage adaptatif, capable de réagir aux émotions et à l’ambiance.

La fonction DaySync, quant à elle, ajuste l’éclairage suivant le rythme de la journée pour favoriser le bien-être. Ces innovations créent une expérience lumineuse personnalisée et intuitive, au service de chaque moment de vie.

L’intégration de Govee à l’écosystème Samsung SmartThings

Govee va encore plus loin en rejoignant l’écosystème Samsung SmartThings. Grâce à ce partenariat, il devient possible de contrôler tous ses produits d’éclairage Govee depuis une seule application, aux côtés d’autres objets connectés de la maison.

Cette intégration simplifie la gestion de l’éclairage. Les utilisateurs créent des scénarios et automatisent facilement leur environnement, de la chambre au jardin, pour une maison vraiment intelligente.

Pour conclure, Govee marque un tournant dans l’éclairage intelligent avec ses innovations présentées au CES 2026. Grâce à ses nouveaux produits, ses technologies exclusives et son alliance avec Samsung SmartThings, la marque redéfinit la maison connectée. L’avenir de l’éclairage s’annonce plus personnalisé, plus coloré et surtout, plus intelligent grâce à Govee.

Lisez notre dernier article tech : Test – Twelve South : 3 accessoires premium