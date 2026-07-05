Actualités

Greneta AI : une percée révolutionnaire booste l’industrie 3D

il y a 41 minutesDernière mise à jour: 5 juillet 2026
2 minutes de lecture
Greneta AI Unveils Next-Generation 3D Spatial Intelligence Engine, Reshaping Global Physical AI Market with Sub-2mm Precision

Greneta AI marque un tournant dans le secteur de l’intelligence spatiale avec le lancement de son nouveau moteur 3D ultra-précis. À l’approche de sa grande présentation au salon VIVATECH 2026 à Paris, la start-up sud-coréenne se positionne déjà comme un acteur clé, prêt à conquérir les marchés industriels européens, notamment ceux de la fabrication et du secteur maritime. Grâce à cette technologie innovante, l’entreprise ambitionne de révolutionner la création de jumeaux numériques. Elle souhaite également faciliter la simulation d’environnements industriels complexes. Cette avancée pourrait accélérer la transformation numérique de nombreuses entreprises. Elle permettrait également de réduire les coûts liés au développement, aux tests et à la maintenance des infrastructures.

Un moteur 3D révolutionnaire pour l’industrie

La solution phare Greneta 3D Engine promet de résoudre un problème souvent ignoré : combler le fossé entre simulation virtuelle et réalité industrielle, le fameux « Sim-to-Real ». Les anciennes générations de logiciels peinent à synchroniser robots autonomes et usines simulées. Greneta AI, en revanche, franchit ce cap grâce à ses propres algorithmes et à une fusion inédite des capteurs hétérogènes

Concrètement, ce moteur combine, en temps réel, une superposition visuelle photoréaliste (3DGS) et une cartographie LiDAR d’une précision sub-2 mm. Les deux couches se synchronisent sur une seule matrice de coordonnées. Elles offrent ainsi un contrôle sans faille, aussi bien pour les opérateurs humains que pour les machines autonomes. Un atout majeur pour éviter erreurs de navigation, collisions ou arrêts inopinés sur le terrain.

Compression de données et déploiement flexible

Face à l’énorme afflux de données généré par les usines intelligentes, Greneta AI introduit un système de compression sans perte. Celui-ci réduit jusqu’à 99,6 % le volume des données spatiales. Ainsi, même les ordinateurs portables dotés de « seulement » 32 Go de RAM peuvent faire tourner des simulations très lourdes en local. Un serveur haut de gamme n’est donc plus indispensable. Cela limite les coûts et accélère la prise de décision sur site.

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. La société propose deux formats de déploiement : une installation On-Premise 100% hors ligne pour les environnements ultra-sécurisés, et une version SaaS/API scalable pour les entreprises ouvertes au cloud, répondant aux contraintes strictes du RGPD européen.

Objectif : devenir le standard mondial de l’intelligence spatiale industrielle

Sélectionnée par NVIDIA Inception et le programme N-UP du ministère coréen pour sa technologie de pointe, Greneta AI attire déjà l’attention des investisseurs et des grands noms du secteur. En effet, elle a signé des partenariats avec un développeur de moteur de jeux international et négocie également des contrats pour la conception de jumeaux numériques d’usines géantes. Enfin, après Paris, la prochaine étape sera SIGGRAPH 2026 à Los Angeles.

Avec ses démonstrations live et ses ambitions internationales, Greneta AI veut faire de son moteur 3D le cœur des futures industries lourdes mondiales. Ainsi, l’entreprise affiche clairement ses ambitions à l’échelle mondiale. Et vous, êtes-vous convaincus par cette avancée technologique ? Partagez votre avis ou votre expérience en entreprise dans les commentaires, puis diffusez cet article afin de faire connaître cette innovation prometteuse !

il y a 41 minutesDernière mise à jour: 5 juillet 2026
2 minutes de lecture
Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

Articles similaires

Nuvei Agentic lance le paiement par IA, offrant sécurité et simplicité aux commerçants.
Nuvei Agentic : une avancée majeure et sécurisée pour le paiement par IA
il y a 22 heures
Timex acquiert 100 % de Daniel Wellington et accélère la croissance de la marque.
Timex signe une acquisition majeure et propulse Daniel Wellington
il y a 24 heures
atm gaming
ATM Gaming dévoile JUMO et SMASH IT : deux nouveaux jeux d’ambiance pour animer vos soirées
il y a 1 jour
CALB présente de nouvelles batteries performantes pour le stockage d’énergie en Europe.
CALB impressionne avec ses solutions innovantes de stockage d’énergie
il y a 2 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page