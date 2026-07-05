Greneta AI : une percée révolutionnaire booste l’industrie 3D

Greneta AI marque un tournant dans le secteur de l’intelligence spatiale avec le lancement de son nouveau moteur 3D ultra-précis. À l’approche de sa grande présentation au salon VIVATECH 2026 à Paris, la start-up sud-coréenne se positionne déjà comme un acteur clé, prêt à conquérir les marchés industriels européens, notamment ceux de la fabrication et du secteur maritime. Grâce à cette technologie innovante, l’entreprise ambitionne de révolutionner la création de jumeaux numériques. Elle souhaite également faciliter la simulation d’environnements industriels complexes. Cette avancée pourrait accélérer la transformation numérique de nombreuses entreprises. Elle permettrait également de réduire les coûts liés au développement, aux tests et à la maintenance des infrastructures.

Un moteur 3D révolutionnaire pour l’industrie

La solution phare Greneta 3D Engine promet de résoudre un problème souvent ignoré : combler le fossé entre simulation virtuelle et réalité industrielle, le fameux « Sim-to-Real ». Les anciennes générations de logiciels peinent à synchroniser robots autonomes et usines simulées. Greneta AI, en revanche, franchit ce cap grâce à ses propres algorithmes et à une fusion inédite des capteurs hétérogènes

Concrètement, ce moteur combine, en temps réel, une superposition visuelle photoréaliste (3DGS) et une cartographie LiDAR d’une précision sub-2 mm. Les deux couches se synchronisent sur une seule matrice de coordonnées. Elles offrent ainsi un contrôle sans faille, aussi bien pour les opérateurs humains que pour les machines autonomes. Un atout majeur pour éviter erreurs de navigation, collisions ou arrêts inopinés sur le terrain.

Compression de données et déploiement flexible

Face à l’énorme afflux de données généré par les usines intelligentes, Greneta AI introduit un système de compression sans perte. Celui-ci réduit jusqu’à 99,6 % le volume des données spatiales. Ainsi, même les ordinateurs portables dotés de « seulement » 32 Go de RAM peuvent faire tourner des simulations très lourdes en local. Un serveur haut de gamme n’est donc plus indispensable. Cela limite les coûts et accélère la prise de décision sur site.

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. La société propose deux formats de déploiement : une installation On-Premise 100% hors ligne pour les environnements ultra-sécurisés, et une version SaaS/API scalable pour les entreprises ouvertes au cloud, répondant aux contraintes strictes du RGPD européen.

Objectif : devenir le standard mondial de l’intelligence spatiale industrielle

Sélectionnée par NVIDIA Inception et le programme N-UP du ministère coréen pour sa technologie de pointe, Greneta AI attire déjà l’attention des investisseurs et des grands noms du secteur. En effet, elle a signé des partenariats avec un développeur de moteur de jeux international et négocie également des contrats pour la conception de jumeaux numériques d’usines géantes. Enfin, après Paris, la prochaine étape sera SIGGRAPH 2026 à Los Angeles.

Avec ses démonstrations live et ses ambitions internationales, Greneta AI veut faire de son moteur 3D le cœur des futures industries lourdes mondiales. Ainsi, l’entreprise affiche clairement ses ambitions à l’échelle mondiale. Et vous, êtes-vous convaincus par cette avancée technologique ? Partagez votre avis ou votre expérience en entreprise dans les commentaires, puis diffusez cet article afin de faire connaître cette innovation prometteuse !