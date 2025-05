Sigenergy dévoile ses solutions IA prometteuses pour l’énergie de demain

Le monde de l’énergie change vite. Sigenergy accélère ce changement lors du salon Intersolar Europe 2025 à Munich. L’entreprise dévoile ses innovations basées sur l’intelligence artificielle pour rendre l’énergie plus intelligente et accessible à tous.

L’intelligence artificielle au cœur des solutions Sigenergy

Sigenergy considère l’IA comme le pilier central de ses solutions. Elle intègre désormais l’intelligence dans chaque composant de ses produits. Le nouvel outil « mySigen App 3.0 » en est le meilleur exemple. Cette application propose une gestion énergétique avancée grâce à l’IA. Ainsi, elle offre des prévisions, une analyse des tendances et une adaptation aux besoins réels de chaque utilisateur. Les utilisateurs profitent alors d’une visualisation dynamique de leur production solaire, leurs batteries, la recharge de véhicules électriques et leurs consommations à la maison.

Nouveaux produits Sigenergy : innovation pour tous les besoins

La gamme de matériels de Sigenergy s’agrandit. Elle répond aujourd’hui aux besoins résidentiels mais aussi professionnels. Parmi les nouveautés :

Un onduleur hybride compact de 99 mm d’épaisseur, silencieux et haute performance, idéal pour les maisons.

compact de 99 mm d’épaisseur, silencieux et haute performance, idéal pour les maisons. Le SigenMicro , un micro-onduleur très fiable, rapide à installer, parfait pour le photovoltaïque sur balcon.

, un micro-onduleur très fiable, rapide à installer, parfait pour le photovoltaïque sur balcon. Les passerelles Energy Gateway, qui garantissent une alimentation de secours sans interruption pour tous types de bâtiments.

L’innovation technique va de pair avec la facilité d’installation et la réduction des coûts à long terme.

Une gestion énergétique intelligente et personnalisée

Avec ses logiciels et matériels avancés, Sigenergy personnalise la gestion de l’énergie. Son SigenStack, système modulaire de stockage, facilite l’optimisation et l’évolution des installations commerciales ou industrielles. Le produit phare SigenStor combine onduleur, batteries, recharge de véhicules et gestion intelligente dans un seul boîtier. Les nouvelles batteries de SigenStor assurent une longue durée de vie et une densité énergétique élevée. Mais ce n’est pas tout, le système Sigen EVAC permet de connecter jusqu’à 100 bornes de recharge pour véhicules électriques. Il accompagne ainsi la transition vers des villes plus écologiques.

Pour résumer, Sigenergy démontre au salon Intersolar 2025 son engagement pour un futur énergétique intelligent. Grâce à l’IA et à ses nouveaux produits, elle propose des solutions fiables, flexibles et durables. Les particuliers comme les entreprises peuvent ainsi maîtriser leur énergie et avancer sereinement vers la transition énergétique.

Lisez notre dernier article tech : Test – Lexar SSD, DDR5, microSD : des performances solides à prix maîtrisé