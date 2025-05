Apple : un iPhone incurvé prévu pour 2027 ?

L’iPhone soufflera ses 20 bougies en 2027. À cette occasion, Apple prévoit de voir les choses en grands. En effet, d’après le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, la firme à la pomme sortira un panel de nouveaux produits. Parmi ces nouveautés, il y aurait un « iPhone principalement en verre, incurvé ». Le smartphone disposerait d’un écran bord à bord sans la moindre encoche. Ce qui marquerait le début d’une nouvelle ère pour Apple.

Pour information, cela fait des années que des rumeurs circulent sur le fait qu’Apple travaillerait sur un iPhone en grande partie en verre. De plus, en fin 2019, le site The Elec rapportait que l’entreprise se penchait sur un iPhone sans bordure. Et pas plus tard que le week-end dernier, The Information indiquait dans un article qu’ « au moins un modèle d’iPhone 2027 placerait la caméra frontale sous l’écran pour permettre un affichage véritablement bord à bord ».

À quoi peut-on s’attendre de la part de cet iPhone incurvé principalement en verre ?

On pourrait donc s’attendre à un modèle d’exception : un smartphone sans découpe, aux lignes courbes et façonné fondamentalement en verre. Outre l’affichage bord à bord, cet iPhone d’exception ne disposerait ni d’encoche, ni d’îlot, ni d’aucune perforation visible. La caméra frontale subsisterait sous forme de micro-poinçon. Quant au Face ID, il passerait sous l’écran. D’ailleurs, certaines fuites affirment que ce changement serait déjà prévu pour l’iPhone 18 Pro.

En tout cas, Apple détient déjà un brevet pour un écran en verre enveloppant. Malgré tout, rien ne confirme que ce smartphone verra bel et bien le jour en 2027.