Halloween – Notre sélection de jeux pour le soir du 31 octobre !

Publicité

Cette année le soir d’halloween se déroulera chez vous, la faute au COVID toujours présent et au couvre feu imposé dans certains départements. Nous vous offrons alors notre sélection de jeux vidéo pour rester dans l’ambiance d’halloween et se permettre quelques sueurs froides !

Phasmophobia : La tendance

Phasmophobia est un jeu d’horreur psychologique coopératif en ligne à 4 joueurs dans laquelle vous et les membres de votre équipe d’enquêteurs paranormaux entrerez dans des lieux hantés remplis d’activités paranormales et rassemblerez autant de preuves du paranormal que possible.

Vous utiliserez votre équipement de chasse aux fantômes pour rechercher et enregistrer des preuves de tout fantôme qui hante les lieux.

Vous pouvez choisir de soutenir votre équipe en surveillant l’emplacement avec des caméras de vidéosurveillance et des capteurs de mouvement depuis la sécurité du camion ou vous rendre à l’intérieur et vous salir les mains avec l’activité fantomatique qui deviendra de plus en plus hostile au fil du temps.

Disponible sur Steam à 11.59€

Amnesia Rebirth : Le nouvel opus d’un grand classique

Dans Amnesia: Rebirth, vous incarnez Tasi Trianon, qui se réveille au beau milieu du désert en Algérie. Plusieurs jours ont passé. D’où venez-vous ? Qu’avez-vous fait ? Où sont les autres ? Retracez vos pas et rassemblez les fragments de votre passé brisé. Voilà votre unique chance de survivre l’horreur implacable qui menace de vous dévorer.

Publicité

Le temps joue contre vous. Mettez-vous à la place de Tasi et guidez-la dans sa terreur et sa douleur. Tandis que vous traversez un paysage désolé, vous devrez aussi affronter vos propres espoirs, peurs et amers regrets. Et vous devez malgré tout avancer, pas à pas, tout en sachant que si vous échouez, vous perdrez tout.

Disponible sur PS4 et PC à 24.99€

Dead by daylight : un indémodable

Dead by Daylight est un jeu d’action multi-joueurs (4 contre 1) qui vous plonge dans une ambiance de film d’horreur. Chaque joueur prend tour à tour le rôle d’un tueur sanguinaire pendant que les quatre autres tentent de lui échapper en évitant d’être attrapés, torturés et tués.

Les Survivants jouent en troisième personne et ont l’avantage de mieux appréhender la situation. Le Tueur joue à la première personne et se focalise plus sur ses proies.

A chaque rencontre, le but des Survivants est de s’échapper du terrain sans se faire attraper par le Tueur (plus facile à dire qu’à faire), surtout lorsque l’environnement change à chaque partie.

Disponible sur PS4, Switch, Xbox One, Pc à partir de 19.99 €

Death stranding : Pour l’histoire dérangeante

Dans un futur proche, des explosions mystérieuses ont secoué la planète et déclenché une suite d’événements surnaturels, le Death Stranding. Alors que des créatures mystiques envahissent le paysage et qu’une extinction massive est imminente, Sam Porter Bridges doit voyager à travers les terres dévastées pour sauver l’humanité de l’annihilation.

Affrontez un monde radicalement transformé par le Death Stranding.

Transportez les vestiges dissociés de notre futur et embarquez dans une aventure pour reconnecter, pas après pas, un monde détruit.

Publicité

Disponible sur PS4 et PC à 59.99€

Blair Witch : Offert par Epic Game pour halloween

Un jeune garçon a disparu dans la forêt de Black Hills près de Burkittsville dans le Maryland. Vous incarnez Ellis, un ancien policier au passé difficile, qui participe aux recherches. Ce qui débute comme une enquête policière banale va rapidement se transformer en cauchemar sans fin. Alors que vous faites face à vos peurs et à la sorcière de Blair, une force mystérieuse qui hante la forêt…

Blair Witch est un jeu vidéo d’horreur narratif et psychologique à la première personne basé sur l’univers des films de Blair Witch.

Imaginé par les créateurs de Layers of Fear, acclamé par la critique. Ce jeu vous fait vivre l’influence implacable de la peur sur l’esprit dans une histoire originale inspirée de l’univers des films de Blair Witch.

Trouvez votre chemin dans une forêt maudite qui transforme et déforme à la fois le temps et l’espace.

Vous n’y allez pas seul : votre fidèle compagnon canin, Bullet, est à vos côtés. Vous pouvez l’encourager avec des récompenses, ou bien le punir s’il s’éloigne. Mais la façon dont vous le traitez affectera l’histoire.

Disponible sur Epic Store gratuitement à partir du 29/10/2020 jusqu’au 05/11/2020

Voila notre sélection de jeux pour le soir d’halloween. Cette liste et non exhaustive, la diversité du catalogue de jeux d’horreur regorge de pépites à tester !