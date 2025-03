Healthcare Holding Schweiz : acquisition majeure réussie

Le marché des dispositifs médicaux en Suisse connaît une évolution majeure. Healthcare Holding Schweiz AG, leader du secteur, annonce l’acquisition d’Effectum CH-Rep AG. Cette transaction promet de renforcer leur offre et de garantir une conformité réglementaire irréprochable.

Acquisition stratégique d’Effectum CH-Rep AG

Healthcare Holding Schweiz AG élargit ses horizons avec l’achat d’Effectum CH-Rep AG. Cette société, située à Olten, joue un rôle clé en tant que Mandataire suisse pour les fabricants étrangers. Grâce à cette acquisition, Healthcare Holding peut désormais offrir des services intégrés et avancer dans son ambition de croissance.

Renforcement du rôle de mandataire suisse

Avec l’acquisition d’Effectum CH-Rep, Healthcare Holding renforce sa position de partenaire de confiance. Le rôle de Mandataire suisse consiste à assurer la conformité aux exigences réglementaires pour les fabricants. Fabio Fagagnini, PDG, souligne l’importance de cette extension de services pour mieux servir leurs clients et assurer la sécurité des produits distribués.

Impact sur le marché des dispositifs médicaux

Cette transaction marque un tournant pour le marché des dispositifs médicaux en Suisse. En ayant un tel partenaire, les fabricants peuvent entrer en toute sécurité sur le marché suisse. De plus, cela garantit que toutes les procédures sont conformes aux normes suisses. Kim Züger, directeur d’Effectum CH-Rep, réaffirme cet engagement envers la qualité et les réglementations strictes.

En résumé, avec cette acquisition d’Effectum CH-Rep AG, Healthcare Holding Schweiz AG consolide sa position de leader. Ils proposent désormais un service complet aux fabricants du monde entier. Cette étape stratégique renforce la confiance des fabricants et assure un avenir prospère et conforme aux normes suisses. Leur engagement en faveur de la conformité réglementaire et de l’innovation continue marque une avancée dans le secteur des dispositifs médicaux en Suisse.

