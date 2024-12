Hisense brille : le PX3-PRO sacré meilleur projecteur

« `html

Hisense frappe fort avec le projecteur laser PX3-PRO en remportant le prestigieux concours Projector Showdown. Ce titre met en avant la qualité remarquable de ses innovations technologiques. Découvrez comment ce modèle redéfinit votre expérience de divertissement à domicile.

Hisense PX3-PRO triomphe au Projector Showdown

Lors du 2024 Projector Showdown, le Hisense PX3-PRO s’est distingué parmi les projecteurs à focale ultra-courte (UST). Les six juges experts ont analysé précision des couleurs, contraste et netteté. Ce modèle a surpassé ses concurrents, prouvant une fois de plus la supériorité de Hisense dans ce domaine. Les juges ont affirmé que Hisense ne se contente pas d’être parmi les meilleurs. En effet, il pourrait bien être considéré comme le meilleur.

Caractéristiques innovantes du PX3-PRO

Le PX3-PRO affiche des caractéristiques impressionnantes. Il utilise la technologie TriChroma™ à triple laser, offrant une qualité d’image inégalée. Son rapport de contraste natif est triplé, atteignant 3000:1. L’écran s’ajuste entre 80 et 150 pouces, s’adaptant à chaque espace. Grâce aux algorithmes Pro AI, la luminosité et le contraste sont optimisés pour chaque scène. Avec 3000 lumens ANSI et Dolby Vision, le PX3-PRO offre une image lumineuse et nette. Il est parfait pour tous, même dans les environnements lumineux.

Performances remarquables du Hisense PL2

Le Hisense PL2 Laser Cinema ne passe pas inaperçu. Avec sa troisième place, il a devancé des modèles plus coûteux. Les juges l’ont applaudi pour sa performance en SDR et son rendu HDR. Sans compromettre la qualité, le PL2 reste accessible et polyvalent, séduisant pour de nombreux consommateurs.

Pour conclure, Hisense redéfinit le divertissement à domicile avec son PX3-PRO et PL2. Ces innovations témoignent de son engagement envers la qualité et l’accessibilité. Ces projecteurs laser, désormais disponibles, promettent une expérience visuelle supérieure pour tous.

