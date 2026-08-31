HP à la Gamescom 2026 : HyperX devient la marque gaming, Omen s’efface en douceur

À la Gamescom 2026, HP n’est pas venu à Cologne défendre un simple catalogue. La vraie annonce n’est pas un produit, c’est un changement de nom. Le constructeur regroupe désormais tout son gaming sous une seule bannière : HyperX. Omen, qui incarnait ses PC de joueurs depuis dix ans, passe au second plan.

Sur le stand, la nouvelle gamme était bien là, des portables musclés aux casques. Mais l’histoire se lit surtout dans les logos. Le losange Omen a disparu des capots, remplacé par le sigle HyperX.

HyperX en marque chapeau : Omen s’efface

Le virage a été officialisé au CES 2026. HP réunit ses PC, ses portables, ses écrans et ses périphériques sous le nom HyperX, la marque d’accessoires rachetée à Kingston il y a quelques années. L’ancien HP Omen 16 devient ainsi le HyperX Omen 16, et le fameux losange laisse la place au logo HyperX.

Omen ne meurt pas d’un coup. Le nom survit comme une gamme, plus comme une marque autonome. C’est une extinction lente. On pense à Dell, qui a fondu ses PC gaming sous Alienware il y a des années. L’objectif se devine : opposer un écosystème unique et lisible à Legion, chez Lenovo, et à Alienware, chez Dell. Pour l’acheteur, la promesse est simple : une identité commune et un même logiciel, du casque au PC de bureau. Le milieu de gamme Victus, lui, reste dans le flou.

OMEN Max 16 et l’édition League of Legends en tête d’affiche

Côté machines, le HyperX Omen Max 16 tient le rôle du vaisseau amiral. Il grimpe jusqu’à un processeur Intel Core Ultra 9 et une carte GeForce RTX 5090 Laptop. Sa dalle OLED de 16 pouces affiche du 2,5K à 240 Hz. HP insiste sur son refroidissement Tempest Cooling Pro, qui inverse même le sens des ventilateurs pour chasser la poussière entre deux sessions. Comptez à partir d’environ 2 300 euros, et près de 2 900 euros pour la configuration la mieux dotée.

L’OMEN 16 édition League of Legends, désormais sous marque HyperX. Design Hextech doré et touches QWER mises en avant sur l’OMEN 16.

La pièce la plus photogénique restait l’Omen 16 en édition limitée League of Legends. Le portable troque le noir sobre contre un habillage noir et or inspiré de l’univers Hextech. Le clavier met en avant les touches QWER et DF, et un clin d’œil se cache jusque sur le cache de la webcam. Sous le capot, on trouve un Core i7 et une RTX 5070, le tout pour 1 999,99 euros. Une machine de collectionneur autant que de joueur, qui sert surtout de vitrine à la marque.

Casques et souris : HyperX en terrain conquis

Logique, avec ce nouveau nom, l’audio passe devant. En vedette, le casque Cloud Alpha 2 Wireless et ses 250 heures d’autonomie annoncées, vendu 249,99 euros. Autour de lui, on retrouvait un micro QuadCast au rétroéclairage RGB et une souris Pulsefire sans fil. L’audio et les accessoires forment le socle historique de HyperX, et HP compte bien s’appuyer dessus.

Le Cloud Alpha 2 Wireless et ses 250 heures d’autonomie, sur un OMEN Max 16.

HP profite surtout de la période pour lancer sa vague Level Awakening. Elle comprend le Cloud Alpha Air, premier casque ouvert de la marque, autour de 150 euros, et la souris Pulsefire Haste 3 Pro, un poids plume de 47 grammes affiché à 139,99 euros. La plupart de ces références arrivent en septembre 2026.

Ce qu’il faut retenir

À la Gamescom 2026, HP a moins présenté des produits qu’une nouvelle organisation. HyperX devient la marque unique du gaming maison, Omen se fond dedans, et Victus attend son sort. Le matériel, lui, reste ambitieux, du portable Omen Max 16 aux périphériques Level Awakening.

Reste à voir si ce pari séduira les joueurs. Beaucoup avaient un vrai attachement au losange Omen, et changer un logo ne suffit pas à bâtir un écosystème. Rendez-vous dans les tests pour juger si HyperX tient sa promesse au-delà de la façade.