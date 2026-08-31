Green Pokémon Jet : ANA dévoile la date de vol de son avion Pikachu

Depuis le début de l’année, ANA transforme une partie de sa flotte en hommage vivant à Pokémon. Après un premier avion consacré au feu, la compagnie japonaise dévoile la date de vol de son deuxième appareil thématique. Le Green Pokémon Jet décollera pour la première fois le 18 septembre 2026, avec Pikachu et une bande de Pokémon plante peints sur son fuselage. Une nouvelle étape dans les célébrations des 30 ans du partenariat entre la compagnie et la franchise.

Un avion aux couleurs de la nature

Le Green Pokémon Jet habille un Boeing 787-9, immatriculé JA923A. Sur son fuselage, Pikachu évolue aux côtés des Pokémon plante que les joueurs choisissent en premier partenaire au début de chaque jeu de la série. On y retrouve notamment Bulbizarre, Germignon, Arbok et leurs cousins plus récents, dans un dégradé de verts qui recouvre presque tout l’avion.

Cette livrée succède au Pokémon Jet Red, mis en service fin juillet 2026 sur un Boeing 787-8, qui mettait en scène Pikachu avec les Pokémon de type feu. Le Green Jet, lui, sera affecté aux lignes internationales, avec des itinéraires précis communiqués au jour le jour selon les contraintes opérationnelles de la compagnie.

Une flotte qui prend forme

Avec ce deuxième avion, ANA construit une série complète pour marquer le 30ᵉ anniversaire de Pokémon. Un troisième appareil, le Pokémon Jet Blue, complétera le trio, mais son design reste pour l’instant tenu secret. La compagnie a seulement promis des annonces à venir à son sujet.

Cette approche par étapes, une révélation à la fois, entretient l’attention autour de l’opération sur plusieurs mois. Elle permet aussi à ANA de dérouler la campagne sur deux segments différents de sa flotte, entre lignes intérieures et internationales, plutôt que de tout dévoiler d’un coup.

Ce qui change à bord et au sol

Comme sur le Red Jet, la cabine du Green Pokémon Jet embarque des objets en édition limitée. Autocollants collector, housses d’appuie-tête et tasses aux couleurs de l’anniversaire habillent le vol, complétés par des serviettes personnalisées selon la classe et le trajet.

Le lancement s’accompagne aussi d’un volet numérique. Du 18 septembre 2026 au 31 août 2027, une collaboration avec Pokémon GO anime 14 aéroports japonais, principalement dans le sud-ouest du pays (Kyushu, Okinawa). Au programme : un raid quotidien mettant en scène un Bulbizarre en tenue verte, avec une chance d’obtenir sa version chromatique, ainsi que des PokéStops et arènes thématisés propres à chaque aéroport participant.

Une célébration qui ne fait que commencer

Le Green Pokémon Jet volera jusqu’au 27 mars 2027, laissant largement le temps aux voyageurs internationaux de croiser sa livrée sur les tarmacs. D’ici là, ANA devrait lever le voile sur son troisième appareil, le Pokémon Jet Blue, pour clore une série pensée comme un hommage complet aux origines de la franchise.

Entre avions peints, objets de cabine en édition limitée et événements Pokémon GO dans les aéroports, la compagnie mise ainsi sur une célébration qui déborde largement du simple coup de peinture. De plus, cette initiative permet de faire vivre l’événement auprès des voyageurs de différentes manières. Ainsi, l’anniversaire des 30 ans devrait se prolonger bien au-delà d’une seule journée symbolique.