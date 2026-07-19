Pour la rentrée, Kellogg’s s’associe à Pokémon. La marque transforme le petit-déjeuner en terrain d’entraînement, avec des paquets relookés à l’effigie des créatures cultes. J’ai reçu la sélection presse à la maison. L’occasion de voir ce que vaut vraiment l’opération, une fois posée sur la table.

Disons-le tout de suite : sur le fond, c’est surtout une histoire d’habillage. Les cartons changent de tête, un concours s’ajoute, et une nouvelle recette pointe le bout de son nez. Rien de révolutionnaire dans le bol. Mais visuellement, ça envoie du lourd, et c’est un peu tout l’intérêt.

Ce que contient la collection Kellogg’s x Pokémon

Le cœur de la gamme, ce sont quatre boîtes en édition spéciale. Chacune met en avant un Pokémon emblématique : Pikachu, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Elles embarquent une nouvelle recette de céréales au chocolat, avec des étoiles et des billes croustillantes au bon goût de cacao. Kellogg’s annonce des céréales riches en fibres, à base de blé et de maïs complets, enrichies en vitamines B. Comptez 3,19 € l’unité (prix conseillé) pour un format de 350 g, déjà en grande distribution.

L’édition spéciale au chocolat (Salamèche) et le Trésor relooké aux couleurs de Pokémon.

À côté de ces boîtes, la marque décline aussi deux barres de céréales à emporter, et surtout habille ses grands classiques. Trésor, Coco Pops et Miel Pops passent eux aussi en mode dresseur, avec Salamèche, Bulbizarre et Carapuce sur le devant. Ces paquets-là gardent leur recette d’origine : ici, c’est bien le carton qui change, pas ce qu’il y a dedans. La boîte de Trésor que j’ai reçue reste le Trésor que tout le monde connaît, en costume de circonstance.

Autre volet, un jeu-concours qui court tout au long de l’opération. En scannant le QR code présent sur les éditions spéciales et sur les paquets de Trésor, Coco Pops et Miel Pops, on tente de gagner des lots Pokémon chaque jour. Au menu : des boosters du Jeu de Cartes à Collectionner, des casquettes Pikachu ou multi-personnages, et des sacs à dos. De quoi pousser les fans à scanner leur petit-déjeuner.

Un habillage vintage soigné, pensé pour deux générations

C’est là que la collaboration marque des points. Le design joue à fond la carte rétro. Salamèche devant son bol, le logo Kellogg’s en gros lettrage rouge, les couleurs de l’époque : on se croirait revenu vingt ans en arrière, et ça fonctionne. Le dos des boîtes pousse le clin d’œil plus loin, avec un petit jeu « Guess the Pokémon ? » et ses silhouettes à deviner. Un détail, mais un détail qui donne envie de retourner le carton.

Au dos, un petit jeu « Guess the Pokémon ? » et le concours à scanner.

Cet emballage vise clairement deux publics à la fois. Les enfants d’abord, forcément attirés par les couleurs et les personnages. Les parents ensuite, ceux qui ont grandi avec la première génération et qui retrouvent là un shot de nostalgie. Kellogg’s inscrit tout ça dans une grande campagne européenne baptisée « See you in the Morning, Trainers », relayée à la télé, en numérique et en magasin. Le message tient en une idée : la journée du dresseur commence à la maison, devant son bol.

Mon avis : le carton est réussi, les céréales restent des céréales

Soyons honnêtes sur ce qu’est cette collection. On n’est pas devant une révolution du petit-déjeuner, mais devant une opération de licence bien menée. Les céréales au chocolat font le job, sans plus : c’est bon, c’est croustillant, mais on reste sur un profil très classique. Le vrai produit, ici, c’est le paquet lui-même et le plaisir de le poser sur la table.

Et pour le coup, ça marche. Mes yeux d’ancien gamin ont accroché avant même d’ouvrir la boîte. Je vois très bien l’effet sur un enfant fan de Pokémon. À 3,19 € l’édition spéciale, le surcoût reste léger face à un paquet lambda, pour un objet bien plus fun à afficher dans la cuisine. Le concours ajoute un petit frisson, même s’il faut garder en tête que ça reste une loterie : la plupart des scans ne donneront rien.

Petit point de transparence : le carton presse est arrivé avec un Funko Pop Pikachu et un sac Kellogg’s. Sympa pour la photo, mais ce sont des goodies presse, pas des cadeaux glissés dans les paquets du commerce. Au final, on paie surtout un bel habillage et une dose de nostalgie. Pour un petit-déjeuner de rentrée, franchement, ça suffit largement à donner le sourire.

La marque m’a fait parvenir cette sélection pour cet article. Comme toujours, ça ne change rien à ce que j’en pense, ni au bémol.