Rakuten France ferme sa marketplace et son programme d’affiliation le 30 septembre 2026

Après seize ans d’existence, une page importante du e-commerce français se tourne. Rakuten France, ex-PriceMinister, vient d’annoncer l’arrêt définitif de sa marketplace. La fermeture emporte avec elle son propre programme d’affiliation. Celui-ci permettait à des créateurs de contenu de toucher une commission sur les ventes du site.

Une décision actée depuis le 7 août

Le groupe japonais Rakuten a informé vendeurs et acheteurs par email le 7 août 2026. Le message annonce l’arrêt programmé de l’activité marketplace en France. Une décision qui met un terme à seize années d’exploitation du site.

Cette fermeture s’explique par un déclin commercial prolongé. Rakuten n’a trouvé aucun repreneur solide pour poursuivre l’activité. Deux offres de rachat ont été déclinées, dont une émanant de Pixmania. La seconde provenait d’un fonds d’investissement étranger.

Ce qui s’arrête, et quand

La fermeture définitive interviendra le 30 septembre 2026 à 23h59. Achats, ventes et affiliation s’arrêteront tous à cette date. Le site et l’application cesseront alors toute activité commerciale.

Depuis la mi-août 2026, plus aucun nouveau point de fidélité n’est accordé sur les achats. Le programme de parrainage Club R, lui, était déjà arrêté depuis plusieurs mois. Seul le bon de dix euros lié au parrainage direct avait disparu en premier.

Deux échéances suivent la fermeture. L’historique des commandes restera consultable jusqu’au 10 novembre. Le support client, lui, continuera de répondre aux vendeurs et acheteurs jusqu’au 30 novembre.

Un pan de l’histoire du e-commerce français qui se referme

Le groupe Rakuten avait racheté PriceMinister en 2010. Le site s’était alors imposé comme une référence de la vente d’occasion en France. Sa fermeture touche directement environ 180 salariés. Plus de 2 500 vendeurs professionnels perdent aussi leur principal canal de vente.

La fermeture ne concerne que la marketplace française. Rakuten Advertising, le réseau d’affiliation mondial du groupe, continue son activité. Rakuten TV et Rakuten Kobo restent également disponibles en France. Seule l’enseigne héritée de PriceMinister tire donc sa révérence.