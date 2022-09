Huawei annonce les Nova 10 et 10 Pro, les nouveaux rois des selfies

A l’occasion de l’IFA 2022, Huawei est revenu avec de nouveaux produits, dont les smartphones Nova 10 et Nova 10 Pro. Avec ces deux milieux de gamme, la marque chinoise compte s’attaquer à une cible bien précise : les amateurs de selfies, notamment grâce à une caméra frontale de 60 Mpx.

Des selfies de haute voltige pour les Huawei Nova 10 et 10 Pro

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que Huawei ne propose toujours pas les services de Google à cause de l’embargo américain. De ce fait, il n’est pas possible de télécharger des applications Android depuis le Play Store. En plus de cela, la 5G n’est pas de la partie.

Pour commencer, le Huawei Nova 10 s’équipé d’une dalle OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz ; une définition de 2652 par 1200 pixels ; ainsi qu’une caméra selfie de 60 Mpx munie d’un autofocus.

Le module photo arrière s’agrémente ensuite de deux capteurs : un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 60 Mpx. A l’intérieur, nous retrouvons une puce Snapdragon 778G 4G. Côté autonomie, le Nova 10 de Huawei a droit à une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide filaire 60 W.

Pour le modèle Pro, quelques changements sont présents : une charge rapide de 100 W ; un capteur ultra grand-angle passant à 8 Mpx pour le module arrière ; ainsi qu’une deuxième caméra frontale de 60 Mpx, permettant ainsi un zoom optique x2 et numérique x5.

Le Huawei Nova 10 sera disponible en France durant le mois d’octobre au prix de 499 euros ; contre 699 € pour le Nova 10 Pro. Les précommandes ouvriront le 26 septembre.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre Test – Huawei P50 Pro : un smartphone haut de gamme qui frôle la perfection !