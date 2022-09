JBL annonce les Go 3 Eco et Clip 4 Eco : des enceintes nomades écoresponsables

JBL a récemment annoncé l’arrivée des JBL Go 3 Eco et Clip 4 Eco. Des déclinaisons écoresponsables des enceintes Go 3 et Clip 4, déjà bien installées sur le marché. Avec ces deux nouveaux produits, l’entreprise JBL cherche à séduire une clientèle de plus en plus soucieuse du respect de l’environnement.

Une conception écologique pour les 2 nouvelles petites enceintes

Conçues à partir de 90 % de plastique PCR (recyclé post-consommation) avec du tissu 100 % recyclé recouvrant la grille, les deux enceintes sont aussi livrées dans un emballage plus durable. Cette nouvelle conception réduit considérablement la quantité de plastique vierge utilisé, ce qui non seulement recycle les déchets plastiques, mais également réduit l’empreinte carbone globale du produit.

Les JBL Go 3 Eco et Clip 4 Eco enceintes reprennent les fiches techniques des précédentes moutures, tout en ne faisait aucune concession sur l’expérience sonore.

JBL Go 3 Eco et Clip 4 Eco : des caractéristiques identiques aux modèles originaux

La JBL Go 3 Eco est la solution ultra-portable de JBL, mesurant 87,5 x 75 x 41,3 mm. Elle pèse 209 grammes et est équipée d’une batterie au lithium-polymère de 2 775 Wh qui se recharge complètement en deux heures et demie. JBL annonce une autonomie de plus de cinq heures pour la Go 3 Eco.

JBL Go 3 Eco

La JBL Clip 4 Eco, quant à elle, propose un format plus allongé, avec un crochet en haut avec des dimensions de 86,3 x 134,5 x 46 mm. Son poids est de 239 grammes. Elle se recharge en trois heures et promet de diffuser de la musique et du contenu audio pendant plus de 10 heures.

JBL Clip 4 Eco

Ces deux enceintes se rechargent en USB-C, sont compatibles Bluetooth 5.1 et certifiées IP67. Elles seront disponibles en décembre, en coloris vert forêt, bleu océan et blanc nuage, au prix de 39,99€ pour la JBL Eco 3 et 59,99€ pour la Clip 4 Eco.

Encore un peu de temps ? Découvrez cet article : JBL annonce trois nouvelles enceintes connectées – CES 2022 !