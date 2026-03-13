Huawei iFTTO booste l’intelligence des campus avec brio

Huawei présente sa nouvelle solution iFTTO lors du MWC 2026 à Barcelone. À cette occasion, l’entreprise dévoile une innovation qui promet de transformer les campus intelligents en intégrant l’intelligence artificielle et les réseaux optiques. Ainsi, l’objectif est d’offrir des environnements plus connectés, plus efficaces et mieux adaptés aux nouveaux défis du numérique.

Huawei iFTTO : une révolution pour l’intelligence des campus

La solution Huawei iFTTO marque une grande avancée pour la gestion intelligente des campus. Grâce à la convergence des réseaux optiques et de l’IA, iFTTO crée une base solide pour les nouvelles applications. Les campus évoluent ainsi vers des écosystèmes numériques hautement connectés.

L’architecture iFTTO intègre la vision, l’informatique et le contrôle des données. Cela permet une gestion fluide et unifiée de tous les systèmes présents sur le campus. Ainsi, la solution facilite l’expansion rapide des services intelligents dans différents secteurs.

Les fonctionnalités innovantes de la solution iFTTO de Huawei

L’approche O-N.E.X.T de Huawei apporte quatre caractéristiques clés :

N : réseau unifié par fibre optique pour une connexion directe et performante aux terminaux.

: réseau unifié par fibre optique pour une connexion directe et performante aux terminaux. E : écosystème IoT ouvert grâce au point d’accès Wi-Fi 7 optique pour une intégration facilitée.

: écosystème IoT ouvert grâce au point d’accès Wi-Fi 7 optique pour une intégration facilitée. X : fusion d’informations multidimensionnelles, incluant la vision, le Wi-Fi, la radiofréquence et le LiDAR.

: fusion d’informations multidimensionnelles, incluant la vision, le Wi-Fi, la radiofréquence et le LiDAR. T : opérations autonomes avec un agent intelligent pour la maintenance proactive et automatisée.

: opérations autonomes avec un agent intelligent pour la maintenance proactive et automatisée. O : puissance de calcul ouverte sur trois niveaux, du cloud aux appareils locaux.

Chaque module soutient les demandes croissantes en bande passante et latence réduite. Cela assure une expérience utilisateur optimale et une gestion simplifiée.

L’impact de Huawei iFTTO dans l’éducation, la santé et l’hôtellerie

La solution iFTTO propose des usages concrets dans plusieurs secteurs :

Education : connectivité ultra-rapide en salle de classe, gestion intelligente de l’éclairage et de la climatisation, optimisation de l’énergie.

Santé : accélération de l’analyse pathologique avec l’IA, soins infirmiers connectés et sécurisation des données patients.

Hôtellerie : expérience immersive grâce à la conversion vidéo 2D en 3D et services personnalisés via l’IoT.

La solution a déjà séduit plus de 15 000 campus dans le monde, preuve de sa fiabilité et de son efficacité.

En conclusion, Huawei iFTTO redéfinit l’intelligence des campus et la gestion de l’information. Avec ses innovations, elle permet à l’éducation, la santé et l’hôtellerie de s’adapter à l’ère digitale. Les campus deviennent plus performants, connectés et tournés vers l’avenir. Les attentes grandissent, et Huawei se positionne désormais comme un leader incontournable dans ce domaine.

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