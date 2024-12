Huawei Mate X6 : le smartphone pliable sera dévoilé le 12 décembre !

Huawei continue d’étonner, même face aux défis. L’entreprise a révélé la date de présentation de son tout nouveau smartphone pliable, le Huawei Mate X6. Le rendez-vous est pris le 12 décembre à Dubaï pour découvrir ce modèle qui promet de redéfinir les attentes des utilisateurs.

Huawei dévoile une nouvelle étape pour ses smartphones pliables à Dubaï

Huawei se prépare à frapper un grand coup sur le marché des smartphones pliables. Après le Mate X3, l’entreprise s’apprête à lancer le Mate X6 lors d’un événement grandiose à Dubaï. Le visuel partagé sur le compte officiel de Huawei annonce une « nouvelle ère d’excellence pour les smartphones pliables ». Bien que le nom du Mate X6 ne soit pas mentionné, tout pointe vers ce modèle.

Ce lancement marque également un tournant stratégique pour Huawei. Pendant deux ans, la marque a limité ses modèles pliables au marché chinois en raison des restrictions américaines. Avec cet événement international, Huawei veut montrer qu’elle est toujours un acteur majeur du secteur, prêt à rivaliser avec les leaders mondiaux.

Huawei Mate X6 : une fiche technique impressionnante qui promet des performances haut de gamme

Le Huawei Mate X6 n’a pas encore dévoilé tous ses secrets, mais sa fiche technique laisse déjà rêveur. Le smartphone proposera un écran OLED pliable de 7,93 pouces avec une luminosité impressionnante de 1800 nits. L’écran externe, lui, atteint 6,45 pouces, offrant une expérience visuelle immersive, même en mode compact.

Côté photo, le Mate X6 est conçu pour séduire les amateurs de photographie. Avec un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels, il promet des clichés de qualité professionnelle. Sa batterie de 5110 mAh, combinée à une charge rapide de 66 W, garantit une autonomie et une recharge ultra efficaces.

Huawei ne s’arrête pas là. Le Mate X6 intègrera des fonctionnalités pratiques comme le mode Celia split-screen, parfait pour gérer plusieurs tâches simultanément. Les commandes gestuelles et les outils d’expansion de contenu offriront une expérience encore plus intuitive. Et avec la prise en charge d’HarmonyOS, le système d’exploitation maison de Huawei, l’appareil s’adapte aux besoins modernes, que ce soit pour travailler ou se divertir.