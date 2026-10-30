Il a disséqué l’IA cachée d’Apple sur son MacBook Pro : voici ce qu’il a découvert

L’intelligence artificielle embarquée d’Apple sait cultiver le mystère. Alors que la firme de Cupertino se montre particulièrement discrète sur les spécifications techniques de ses modèles, un chercheur a décidé de mener l’enquête directement de l’intérieur. En disséquant le système sur un MacBook Pro, il révèle les dessous d’une IA aussi intrigante qu’économe.

Apple fait le pari de la légèreté pour une intelligence artificielle discrète

Apple n’a publié aucune fiche technique officielle pour présenter « Core Advanced », le modèle d’intelligence artificielle intégré à macOS 27. Face à ce silence radio, un ancien expert de Hugging Face a pris les devants. Plus précisément, il a analysé le comportement du modèle sur un ordinateur portable puissant doté d’une importante mémoire unifiée.

Ses mesures montrent que ce grand modèle de 20 milliards de paramètres sait se faire discret. Apparemment, il consomme autant de ressources qu’un système quatre fois plus petit. De plus, n’importe quel utilisateur peut l’interroger directement depuis un terminal grâce à une simple commande.

L’astuce d’Apple : laisser les données sur le disque pour économiser la mémoire

Pour comprendre cette performance, il faut examiner la méthode de calcul employée. Ce modèle repose sur un mélange d’experts, une technique où seuls de petits sous-ensembles de réseaux neuronaux s’activent pour chaque tâche.

Contrairement aux approches classiques qui gardent tous les éléments en mémoire vive, Apple adopte une approche radicale. Le modèle complet reste sagement stocké sur le SSD. Un petit module lit la requête, sélectionne uniquement les experts nécessaires, puis va les chercher à la volée.

Cette manipulation s’appuie directement sur le Neural Engine de la puce. Ce composant spécialisé gère l’ensemble des calculs tout en maintenant la carte graphique au repos.

Des choix architecturaux taillés pour le quotidien, pas pour la haute voltige

Malgré tout, cette gestion économe de la mémoire a un prix. En effet, le système compresse fortement les données et limite le nombre de paramètres actifs en simultané.

D’ailleurs, les tests de performance montrent des résultats contrastés. Si le modèle s’en sort honorablement sur des questions de culture générale ou d’écriture créative, il montre rapidement ses limites sur des raisonnements logiques complexes ou des calculs mathématiques pointus. Néanmoins, Apple assume ce positionnement et réserve son IA aux tâches du quotidien comme le résumé ou la dictée.

Par ailleurs, connaissez-vous la stratégie d’Apple face aux agents IA ?