InfiMotion Technology séduit le CES 2026 avec ses innovations électriques

Le CES 2026 à Las Vegas a vu arriver une nouveauté marquante. InfiMotion Technology y a présenté ses dernières solutions de propulsion électrique pour véhicules. Cette entreprise chinoise confirme sa volonté de transformer le marché mondial de la mobilité électrique. Voici comment InfiMotion se distingue cette année.

Les innovations de propulsion électrique signées InfiMotion Technology

InfiMotion Technology met sur le marché trois nouveaux systèmes de propulsion électrique. Concrètement, chaque solution vise à améliorer la performance, l’intégration et l’efficacité. Par ailleurs, ces produits s’adressent à la nouvelle génération de véhicules électriques haut de gamme, tout en accordant une attention particulière à la puissance et aux matériaux légers.

Chez InfiMotion, l’innovation est au centre des priorités. Leurs unités d’entraînement électrique utilisent l’alliage de magnésium et d’aluminium pour réduire le poids. Cette technologie permet d’atteindre une densité de puissance inégalée, optimisant ainsi chaque gramme embarqué.

Des systèmes légers et performants pour véhicules électriques

Les nouveaux produits InfiMotion offrent des puissances remarquables. Par exemple, leur système bimoteur génère 340 kW, tout en restant sous les 110 kg. D’autres solutions profitent de la technologie 900 V pour augmenter le rendement à plus de 92 %. La légèreté est un atout majeur grâce à l’utilisation d’alliages innovants.

Meilleure efficacité énergétique

Réduction du poids de 30 % grâce au magnésium

Performances stables, même sous forte sollicitation

L’intégration avancée au service de l’efficacité énergétique

InfiMotion Technology va encore plus loin avec ses modules ultra-intégrés. Son système 12-en-1 combine moteur, réducteur, contrôleurs et convertisseurs dans un seul ensemble compact. Le tout affiche une performance énergétique de 90 % tout en restant très léger.

Cette technologie équipe déjà des véhicules comme le Galaxy E5. Cela prouve le savoir-faire de la marque en matière d’intégration et de fiabilité.

En conclusion, InfiMotion Technology s’impose au CES 2026 comme un leader de la propulsion électrique intelligente. Ses innovations légères, puissantes et intégrées permettent d’envisager des véhicules électriques plus performants et économiques. La marque joue un rôle clé dans la transformation de la mobilité propre à l’échelle mondiale.

Lisez notre dernier article tech : Elon Musk réclame 134 milliards de dollars à OpenAI et Microsoft