Innovation impressionnante : Shokz OpenFit Pro allie sécurité et immersion sonore

Shokz, toujours à l’avant-garde de l’audio nomade, vient de présenter un produit clé lors du CES 2026. La marque, connue pour ses écouteurs à oreilles libres, franchit une nouvelle étape avec l’annonce de son premier modèle intégrant la réduction de bruit : le tout nouvel OpenFit Pro.

La réduction de bruit arrive chez les oreilles libres

Historiquement, Shokz défendait une écoute qui garde l’utilisateur connecté à son environnement. Mais, dans les endroits très bruyants comme les gares, aéroports ou transports en commun, cette approche avait ses limites. Pour aller plus loin, la marque lance l’OpenFit Pro et sa fonction de réduction de bruit innovante, sans sacrifier l’expérience “oreilles libres”.

Ce nouveau modèle embarque un trio de micros intelligents et un algorithme adaptatif qui module la réduction en tenant compte de la morphologie et du positionnement de l’oreille. Pratique, l’utilisateur choisit d’activer (ou non) cette réduction selon ses besoins et règle son intensité via l’application Shokz. Les sons importants – comme les annonces ou conversations – restent audibles. Ainsi, l’immersion s’améliore, mais la vigilance demeure.

Un son immersif et personnalisé

Adepte d’un son riche, Shokz dote son OpenFit Pro d’une technologie SuperBoost™ et d’un design double diaphragme. Résultat : des aigus éclatants, des basses profondes et très peu de distorsion. Les écouteurs optimisent aussi l’immersion grâce à un mode Dolby Atmos et un suivi des mouvements de tête – idéal pour regarder des films ou des séries.

L’application propose cinq égalisations préréglées et deux profils à personnaliser à sa guise. On adapte ainsi l’audio à chaque situation ou préférence, en un clin d’œil.

Autonomie XXL et confort au top

Le confort est au cœur du cahier des charges : silicone ultra-doux, arceaux en nickel-titane et accessoires de maintien optionnels. Le port prolongé ne pose aucun problème. Niveau batterie, comptez 12 heures d’écoute, jusqu’à 50 heures avec le boîtier et 4 heures obtenues en seulement dix minutes de charge rapide. Les boutons physiques, la détection intelligente du port, la connexion multipoint, la compatibilité Bluetooth 6.1 et une certification IP55 viennent compléter la panoplie.

L’OpenFit Pro s’affiche à 249€, en noir ou blanc. Les précommandes ouvrent le 6 janvier 2026 sur le site officiel fr.shokz.com. Il arrivera en boutique française dès le 22 janvier.

