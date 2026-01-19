Actualités

Innovation impressionnante : Shokz OpenFit Pro allie sécurité et immersion sonore

il y a 38 minutesDernière mise à jour: 18 janvier 2026
2 minutes de lecture
SHOKZ réinvente l’écoute à oreilles libres avec l’OpenFit Pro

Shokz, toujours à l’avant-garde de l’audio nomade, vient de présenter un produit clé lors du CES 2026. La marque, connue pour ses écouteurs à oreilles libres, franchit une nouvelle étape avec l’annonce de son premier modèle intégrant la réduction de bruit : le tout nouvel OpenFit Pro.

La réduction de bruit arrive chez les oreilles libres

Historiquement, Shokz défendait une écoute qui garde l’utilisateur connecté à son environnement. Mais, dans les endroits très bruyants comme les gares, aéroports ou transports en commun, cette approche avait ses limites. Pour aller plus loin, la marque lance l’OpenFit Pro et sa fonction de réduction de bruit innovante, sans sacrifier l’expérience “oreilles libres”.

Ce nouveau modèle embarque un trio de micros intelligents et un algorithme adaptatif qui module la réduction en tenant compte de la morphologie et du positionnement de l’oreille. Pratique, l’utilisateur choisit d’activer (ou non) cette réduction selon ses besoins et règle son intensité via l’application Shokz. Les sons importants – comme les annonces ou conversations – restent audibles. Ainsi, l’immersion s’améliore, mais la vigilance demeure.

SHOKZ réinvente l’écoute à oreilles libres avec l’OpenFit Pro

Un son immersif et personnalisé

Adepte d’un son riche, Shokz dote son OpenFit Pro d’une technologie SuperBoost™ et d’un design double diaphragme. Résultat : des aigus éclatants, des basses profondes et très peu de distorsion. Les écouteurs optimisent aussi l’immersion grâce à un mode Dolby Atmos et un suivi des mouvements de tête – idéal pour regarder des films ou des séries.

L’application propose cinq égalisations préréglées et deux profils à personnaliser à sa guise. On adapte ainsi l’audio à chaque situation ou préférence, en un clin d’œil.

Autonomie XXL et confort au top

Le confort est au cœur du cahier des charges : silicone ultra-doux, arceaux en nickel-titane et accessoires de maintien optionnels. Le port prolongé ne pose aucun problème. Niveau batterie, comptez 12 heures d’écoute, jusqu’à 50 heures avec le boîtier et 4 heures obtenues en seulement dix minutes de charge rapide. Les boutons physiques, la détection intelligente du port, la connexion multipoint, la compatibilité Bluetooth 6.1 et une certification IP55 viennent compléter la panoplie.

L’OpenFit Pro s’affiche à 249€, en noir ou blanc. Les précommandes ouvrent le 6 janvier 2026 sur le site officiel fr.shokz.com. Il arrivera en boutique française dès le 22 janvier.

Qui a dit qu’il fallait choisir entre sécurité et immersion ? Dites-nous si cette innovation Shokz vous séduit ! Partagez vos avis ou questions en commentaire et n’hésitez pas à en parler autour de vous.

il y a 38 minutesDernière mise à jour: 18 janvier 2026
2 minutes de lecture
Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Geek depuis toujours, Master en Informatique de Tsinghua University en Chine et fan des nouvelles technologies. Journaliste et reporter pour Le Café Du Geek, Je suis ici pour vous faire découvrir des accessoires innovants. Je m’occupe de faire évoluer le site, de gérer l’équipe de rédacteurs mais surtout je suis présent sur un maximum d'événement INTERNATIONAUX pour découvrir toujours plus de choses ! J'adore également rencontrer et juger des startups, vous retrouverez souvent ce genre de contenu avec moi !

Articles similaires

Denison Consulting fusionne avec Newmeasures pour booster la performance des équipes.
Denison Consulting renforce l’écoute des employés avec une fusion prometteuse
il y a 2 heures
Roborock dévoile Saros Rover, un aspirateur robot innovant au CES 2026.
Roborock Saros Rover marque une avancée spectaculaire au CES 2026
il y a 3 heures
OmniBook Ultra 14
Révolutionnaire : HP sublime le CES 2026 et booste votre quotidien
il y a 8 heures
Le chatbot IA tennis Ally enrichit l’expérience des fans avec des infos en temps réel.
Le chatbot IA tennis offre une expérience fan inédite et captivante
il y a 9 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page