Innovation irrésistible : redécouvrez le plaisir ultime du son avec les nouveaux Sony WF-1000XM6

Sony fait sensation sur le marché de l’audio avec la sortie de ses nouveaux écouteurs WF-1000XM6 et l’arrivée d’un nouveau coloris Rose Poudré pour l’iconique casque WH-1000XM6. Des avancées technologiques majeures et une touche de style promettent de séduire audiophiles et fashionistas.

Une réduction de bruit encore plus puissante

La réputation de Sony dans le domaine de l’annulation de bruit n’est plus à faire. Avec les WF-1000XM6, la marque franchit un nouveau cap. Les écouteurs apportent une réduction de bruit 25 % supérieure à la génération précédente. Grâce à un double processeur de pointe – le HD Noise Cancelling Processor QN3e et le V2 – associé à quatre micros par oreillette, le silence s’invite partout, même dans les environnements les plus bruyants.

La technologie d’optimisation adaptative analyse les sons extérieurs en temps réel, offrant ainsi une expérience d’écoute immersive, peu importe où vous êtes. De plus, les nouveaux embouts à isolation phonique assurent confort et tenue, quelle que soit la morphologie de votre oreille.

Qualité audio et appels : l’excellence signée Sony

L’expertise sonore de Sony ne se limite pas à la réduction de bruit. Les WF-1000XM6 embarquent deux processeurs puissants, un nouvel amplificateur DAC et des haut-parleurs à membrane optimisée pour offrir un son riche, précis et détaillé. L’accent mis sur la fidélité audio se ressent aussi dans les appels : trois technologies différentes (capteur à conduction osseuse, micros à faisceaux AI, isolation du bruit ambiant) garantissent une clarté vocale exemplaire.

Des ingénieurs du son de renom, ayant collaboré avec les plus grands artistes, ont participé au réglage de ces écouteurs. Une vraie promesse d’émotions et de fidélité à la vision des créateurs musicaux.

Design, connectivité et fonctionnalités intelligentes

Le design a été repensé. Les WF-1000XM6 sont plus fins et épousent encore mieux l’oreille. Leur boîtier est aussi plus pratique à ouvrir, même d’une main. Côté connectivité, Sony a mis le paquet : antenne Bluetooth 1,5 fois plus grande, compatibilité LE Audio et même prise en charge d’Auracast pour un son partagé. L’autonomie atteint jusqu’à huit heures (et vingt-quatre avec le boîtier), avec recharge sans fil Qi.

Les utilisateurs connectés seront ravis : l’accès à Google Gemini permet d’obtenir de l’aide vocale main libre à tout moment. Par ailleurs, Sony poursuit ses engagements écologiques : les matériaux des WF-1000XM6 sont fabriqués à 25 % en plastique recyclé.

Nouveautés pour les casques WH-1000XM6

Le best-seller WH-1000XM6 s’offre, quant à lui, un nouveau coloris Rose Poudré qui épouse les tendances sans sacrifier la technique. Ce casque reste une référence grâce à sa technologie et devient désormais un véritable accessoire de mode.

Les WF-1000XM6 seront disponibles en Noir et Argent Platine dès février 2026 à 300 €. Le WH-1000XM6 en Rose Poudré arrivera en même temps pour 450 €. Alors, prêts à (vous) offrir le nec plus ultra du son ? Dites-nous en commentaire lequel de ces nouveaux modèles vous fait le plus envie et partagez vos coups de cœur sur les réseaux sociaux !