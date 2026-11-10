Instagram : l’intelligence artificielle débusque désormais les adolescents qui mentent sur leur âge

Protéger les plus jeunes sur les réseaux sociaux relève souvent du parcours du combattant face aux faux profils et aux fausses dates de naissance. Désormais, Meta prend le taureau par les cornes. Pour ce faire, le géant du web étend son système de détection d’âge par intelligence artificielle à l’échelle mondiale. En gros, l’IA va analyser directement les profils pour débusquer les utilisateurs réfractaires vers des comptes adolescents sécurisés.

Instagram va sévir contre les faux profils

De nombreux mineurs contournent les barrières de sécurité en mentant sur leur date de naissance lors de la création de leur profil. Pour contrer cette faille, le système intelligent de Meta étudie différents signaux comportementaux et contextuels sur les plateformes. Par exemple, l’algorithme va repérer les mentions de classes scolaires ou les célébrations d’anniversaire dans les publications. Son objectif est donc de déjouer les stratagèmes visant à échapper aux restrictions prévues pour les mineurs.

Par ailleurs, le dispositif s’appuie également sur l’analyse de la structure osseuse à partir des photos partagées pour estimer la tranche d’âge de l’utilisateur. De plus, Meta collabore avec des écosystèmes mobiles. Il exploite ainsi le système de vérification d’Apple dans certaines régions du monde. Ces signaux croisés visent à garantir une fiabilité accrue dans l’identification des profils juvéniles.

Des restrictions automatiques pour un usage plus sain

Dès que l’intelligence artificielle identifie un utilisateur mineur, le compte bascule instantanément vers un mode protecteur aux règles strictes. Concrètement, les messages provenant d’inconnus sont totalement bloqués pour préserver la sécurité des jeunes utilisateurs. De plus, la confidentialité par défaut s’applique immédiatement à toutes les publications et aux listes d’abonnés.

En outre, des limites de temps d’écran quotidiennes s’activent pour éviter l’addiction aux écrans. Les parents disposent désormais d’outils de contrôle parental pour superviser l’activité numérique de leur progéniture en toute sérénité. Ces garde-fous automatiques transforment radicalement l’expérience des adolescents en réduisant leur exposition aux contenus inappropriés.

L’offensive sécuritaire du géant technologique ne se limite pas à sa célèbre application de partage de photos et de vidéos courtes. Meta déploie déjà cette technologie d’estimation sur Facebook pour nettoyer les espaces communautaires des faux profils.

De plus, l’intégration de ces algorithmes protecteurs arrivera sur Threads d’ici la fin de l’année pour unifier les politiques de sécurité. Par ailleurs, si vous souhaitez faire passer votre compte Instagram en mode privé, c’est possible ! Voici notre tutoriel dédié à ce sujet.