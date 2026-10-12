TUTO – Protéger son compte Instagram : le guide complet pour passer en mode privé et tout sécuriser

Souhaitez-vous partager vos photos et vos stories Instagram uniquement avec vos proches ? C’est compréhensible étant donné qu’un profil public expose vos contenus à des milliers d’inconnus. Heureusement, Instagram propose des réglages simples pour verrouiller votre compte. Dans ce tutoriel, on vous explique pas à pas la marche à suivre. Vous découvrirez comment contrôler votre visibilité et sécuriser durablement vos données personnelles.

Pourquoi choisir de basculer son profil Instagram en mode privé ?

Un profil public permet à n’importe quel utilisateur de consulter vos stories, vos photos et vos reels. De ce fait, même les personnes non abonnées peuvent suivre toute votre activité sans votre accord. Néanmoins, en basculant votre profil en mode privé, vous choisissez précisément qui accède à vos publications. Par conséquent, seuls les abonnés validés par vos soins peuvent désormais voir votre contenu.

Cette option protège votre vie privée face aux curieux et aux comptes indésirables. En effet, les utilisateurs doivent impérativement vous envoyer une demande d’abonnement. Vous gardez ainsi le pouvoir de refuser l’accès aux profils douteux.

Quelles sont les règles à connaître avant de modifier ses paramètres ?

Le passage en mode privé modifie le fonctionnement de votre profil. Vos abonnés actuels conservent leur accès sans interruption. Si vous voulez bloquer certaines personnes déjà présentes dans votre liste, vous devez les retirer manuellement. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans votre liste d’abonnés et de supprimer les comptes indésirables un par un.

Attention, ce réglage ne rend pas votre profil totalement invisible sur la plateforme. En effet, votre nom d’utilisateur, votre photo de profil et votre biographie restent toujours publics. De plus, vos commentaires laissés sur des comptes publics restent visibles par tout le monde. Par ailleurs, nous vous recommandons de nettoyer les informations personnelles figurant dans votre présentation.

L’application mobile offre un accès direct à cette fonctionnalité de confidentialité. L’opération prend moins d’une minute sur smartphone.

Accéder aux réglages de confidentialité

Ouvrez l’application Instagram sur votre téléphone Android ou votre iPhone. Appuyez sur votre photo de profil située en bas à droite. Cliquez ensuite sur le menu latéral symbolisé par trois traits horizontaux en haut à droite. Sélectionnez l’option « Confidentialité du compte ».

Activer le mode privé

Sur cet écran, repérez le bouton « Compte privé ». Puis, basculez l’interrupteur vers la droite pour l’activer. Une fenêtre de confirmation apparaîtra alors immédiatement à l’écran. Vous n’aurez plus qu’à valider votre choix pour verrouiller votre profil à partir de maintenant.

Vous pouvez aussi modifier vos paramètres de confidentialité depuis votre navigateur web. La procédure reste très rapide.

Naviguer vers le menu des paramètres

Rendez-vous sur le site officiel d’Instagram et connectez-vous à votre compte. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur la rubrique « Plus », puis sélectionnez « Paramètres ». Vous accédez ainsi à l’ensemble des options de configuration.

Valider le changement de statut

Dans la colonne de gauche, cliquez sur « Confidentialité du compte ». Activez l’interrupteur « Compte privé » pour restreindre l’accès à votre profil. Confirmez votre choix dans la fenêtre volante pour appliquer les modifications.

Pourquoi l’option de compte privé est-elle absente sur votre profil ?

Si l’option n’apparaît pas dans vos menus, vous utilisez probablement un compte professionnel ou créateur. Il faut savoir qu’Instagram interdit le mode privé sur les profils professionnels pour maintenir leur visibilité publique. Si vous souhaitez néanmoins privatiser votre compte, il vous faudra :

Repasser sur un profil personnel

Pour retrouver l’accès au compte privé, vous devez obligatoirement basculer vers un compte personnel. Concrètement, allez dans vos paramètres, puis choisissez « Espace comptes » ou « Type de compte et outils ». Enfin, cliquez sur « Changer de type de compte » et sélectionnez le statut personnel.

Évaluer la perte des outils statistiques

Attention, ce retour au statut personnel supprime vos outils d’analyse et statistiques. Par conséquent, vous perdez le suivi des statistiques de vos publications ainsi que l’accès à Meta Business Suite. Réfléchissez bien à cet impact si vous gérez une activité commerciale.

Quels sont les réglages spécifiques appliqués aux comptes des mineurs ?

Meta applique automatiquement des règles renforcées pour les utilisateurs de moins de 18 ans. Par défaut, les comptes créés par des adolescents passent en mode privé dès leur inscription.

Les conditions pour les utilisateurs de moins de 16 ans

Avant l’âge de 16 ans, un mineur ne peut pas passer son profil en public tout seul. Cette modification nécessite obligatoirement l’accord formel d’un parent via les outils de contrôle parental.

Les options pour les adolescents de 16 et 17 ans

Entre 16 et 17 ans, les adolescents peuvent choisir de repasser leur compte en public. Cependant, la supervision parentale activée par la famille peut bloquer cette modification.

Passer son profil en privé constitue une première étape primordiale pour sa sécurité. Cependant, d’autres fonctions partagent vos informations à votre insu. Par mesure de précaution, il convient de :

Nettoyer sa biographie et ses informations publiques

Votre biographie et votre photo restent visibles par l’ensemble des utilisateurs. Supprimez les détails sensibles comme votre numéro de téléphone, votre lieu d’études ou votre adresse exacte. Choisissez aussi une photo de profil neutre si vous souhaitez préserver votre anonymat.

Contrôler le partage de sa géolocalisation

Pour information, Instagram intègre diverses fonctionnalités de localisation qui peuvent révéler vos déplacements. Pour aller plus loin dans la protection de vos déplacements, découvrez ce tuto pour empêcher le partage de votre géolocalisation sur Instagram. En combinant le mode privé et la désactivation du suivi géographique, vous maîtrisez totalement votre présence en ligne.