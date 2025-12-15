iOS 26.2 : un souffle de nouveautés pour Apple Podcasts, AirDrop et l’écran Liquid Glass

Apple vient de déployer iOS 26.2. Cette mise à jour, même si elle ne révolutionne l’iPhone, apporte une série d’améliorations pratiques et de réglages attendus. Citons, entre autres, une meilleure gestion de l’écran Liquid Glass, des nouveautés pour l’application Podcasts et des options de sécurité renforcées pour AirDrop. Elle s’accompagne aussi de mises à jour pour iPadOS, macOS, watchOS, visionOS et tvOS. Faisons le tour de ces changements !

Un écran Liquid Glass plus personnalisable avec iOS 26.2

Pour rappel, la fonction Liquid Glass a été introduite pour donner un aspect translucide et élégant au verrouillage de l’iPhone. Avec iOS 26.2, elle gagne en flexibilité. D’ailleurs, Apple ajoute un nouveau curseur de transparence qui permet d’ajuster l’effet visuel selon les préférences de chacun. Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre un rendu plus opaque, pour une meilleure lisibilité, ou plus transparent, pour un style minimaliste.

En fait, cette personnalisation répond à une demande des utilisateurs qui souhaitaient adapter leur interface à leur usage quotidien. En offrant ce contrôle, Apple montre qu’elle cherche à donner plus de liberté à chacun. D’ailleurs, ce petit détail améliore l’expérience globale et renforce l’identité visuelle de l’iPhone.

Podcasts : chapitres automatiques et liens intégrés

L’application Podcasts bénéficie d’une mise à jour significative. Les épisodes disposent désormais de chapitres générés automatiquement. Cela facilite la navigation et permet aux auditeurs de passer rapidement d’un sujet à l’autre. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les podcasts longs ou thématiques.

De plus, les épisodes affichent désormais des liens vers d’autres podcasts mentionnés. Cela enrichit l’expérience d’écoute et favorise la découverte de nouveaux contenus.

AirDrop bénéficie d’une meilleure sécurité avec codes de vérification

AirDrop est un outil incontournable pour partager rapidement des fichiers entre appareils Apple. Avec iOS 26.2, il est possible d’activer une option de codes de vérification. Concrètement, lorsqu’un transfert est initié, les deux appareils affichent un code identique. Cela évite ainsi les intrusions indésirables. Cette évolution répond particulièrement aux préoccupations de sécurité liées aux échanges sans fil.

Rappels : des alarmes pour ne rien oublier

L’application Rappels se dote d’une fonctionnalité qui permet d’associer une alarme sonore à un rappel. En effet, jusqu’ici, les notifications pouvaient passer inaperçues. Désormais, un rappel urgent peut déclencher une alerte sonore, garantissant que l’utilisateur ne manque pas une tâche importante. Elle s’adresse autant aux professionnels qu’aux particuliers, en renforçant l’efficacité de l’organisation personnelle.

Apple Music : favoris et paroles hors ligne disponibles avec iOS 26.2

Apple Music n’est pas en reste. La mise à jour introduit effectivement une section « Top Picks » où apparaît la playlist des chansons favorites de l’utilisateur. Cela simplifie l’accès aux morceaux les plus écoutés et personnalise davantage l’expérience musicale.

De plus, les paroles sont désormais disponibles hors ligne pour les chansons téléchargées. Les utilisateurs peuvent ainsi suivre les paroles même sans connexion internet. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour les voyages ou les zones à faible couverture réseau.

Un écosystème mis à jour en parallèle

Comme souvent, Apple ne limite pas ses efforts à l’iPhone. La sortie d’iOS 26.2 s’accompagne de mises à jour pour iPadOS, macOS, watchOS, visionOS et tvOS. Chaque appareil bénéficie de correctifs et d’améliorations qui renforcent la cohérence de l’écosystème Apple. Les utilisateurs profitent ainsi d’un environnement technologique plus stable et plus intuitif.

Et voilà, vous savez désormais tout ce qu’a apporté iOS 26.2. Pour aller plus loin, découvrez aussi YouTube Recap, la nouvelle fonctionnalité inspirée de Spotify Wrapped.