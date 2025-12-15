Fairbuds XL – Révolutionnaire et durable : le plaisir d’un casque audio réparable et éthique

Depuis une décennie, Fairphone s’impose comme la marque qui redéfinit la technologie responsable et durable. Aujourd’hui, la société néerlandaise fait un pas de plus avec son tout nouveau Fairbuds XL, un casque audio modulaire, réparable et performant, pensé pour durer bien plus longtemps que les produits traditionnels. Ce modèle signe une évolution majeure sur tous les plans et place la barre plus haut sur l’ensemble du marché audio.

Un casque qui mise tout sur l’expérience utilisateur

Fairphone a entièrement repensé le Fairbuds XL afin d’offrir une expérience d’écoute inégalée. Ainsi, les nouveaux transducteurs dynamiques de 40 mm, associés à un paramétrage audio affiné, assurent un son naturel, riche et détaillé. Par ailleurs, côté design, la marque ne fait pas les choses à moitié : arceau avec maille respirante, coussinets d’oreille doux « birdseye » et nouveau choix de couleurs — Forest Green ou Horizon Black — pour afficher fièrement une identité moderne.

Mais ce n’est pas tout. L’autonomie s’annonce très solide, avec jusqu’à 30 heures d’écoute continue. De plus, la connectivité multipoint, associée au support aptX HD, garantit une restitution sonore haute résolution en Bluetooth. Enfin, les deux points forts se confirment : d’une part, un confort optimisé pour les longues sessions ; d’autre part, la possibilité de passer facilement d’un appareil à l’autre, sans tracas.

Durabilité, réparabilité et responsabilité : la recette Fairphone

La vraie révolution se joue sur la philosophie produit. Contrairement à la majorité des casques audio vite remplacés à cause d’une batterie défaillante ou de l’usure, le Fairbuds XL mise sur la réparabilité. Son design modulaire s’articule autour de neuf pièces remplaçables (batterie, arceau, coussinets…). Tout peut s’entretenir ou se réparer facilement à la maison.

Fairphone affiche ici sa singularité : batterie amovible, certification IP54, garantie de trois ans, et une certification LONGTIME™ attestant de sa robustesse sur la durée. Cerise sur le gâteau, si vous possédez déjà la première génération, il suffit d’intégrer les nouveaux transducteurs pour profiter des avancées audio. Inutile donc de jeter, tout s’upgrade !

Un produit éthique, bon pour la planète et pour les travailleurs

Chaque Fairbuds XL intègre environ 50 % de matériaux équitables et recyclés. Plus précisément, on compte 100 % de matériaux rares recyclés dans les aimants, plus de 90 % d’aluminium recyclé, 80 % de plastiques revalorisés, ainsi que du cuivre et du cobalt issus de filières responsables. De plus, l’assemblage s’effectue dans une usine solaire et la gestion des déchets électroniques est neutre. Enfin, là encore, la marque va plus loin : salaire équitable garanti à chaque travailleur impliqué dans la chaîne de production, et des efforts concrets pour réduire l’empreinte carbone de chaque casque.

En dévoilant un Fairbuds XL taillé pour la longévité et la planète, Fairphone montre une nouvelle fois la voie. Ce casque sera disponible dès le 9 décembre 2025 sur le site officiel. Et vous, êtes-vous prêts à choisir un casque réparable et durable ? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires !