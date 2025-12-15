Test de l’Elgato Facecam 4K, une webcam qui voit plus loin que le streaming

Elgato continue d’étendre son catalogue d’accessoires pour créateurs, avec une approche toujours plus assumée vers la production vidéo. La Facecam 4K s’inscrit clairement dans cette logique. Sur le papier, il s’agit d’une simple webcam. En pratique, son positionnement tarifaire et technique la place bien au-dessus des usages classiques de visioconférence. Capteur Sony, 4K jusqu’à 60 images par seconde, contrôle manuel avancé et compatibilité avec des filtres photo, Elgato vise ici les streamers exigeants, mais surtout les vidéastes et créateurs de contenu qui veulent une caméra compacte, rapide à installer et pensée pour rester sur un bureau. La Facecam 4K peut servir pour de la visio, bien sûr, mais ce n’est clairement pas son terrain de jeu favori.

Produit disponible sur Elgato Facecam 4K – Webcam Studio 4K60, Contrôle de Type DSLR, Effets cinématographiques, Filtres d'Objectif 49 mm, HDR, Vidéo Non compressée, Zone de Mise au Point optimisée | USB-C pour PC et Mac

Voir l'offre 199,99 €

Design et hardware, une webcam conçue comme une caméra

Visuellement, la Facecam 4K reste fidèle à l’ADN d’Elgato. Le design est sobre, fonctionnel et sans fioritures. Le boîtier adopte un format compact, plus large que haut, qui inspire immédiatement confiance. Elle se pose simplement au-dessus d’un écran grâce à un support solide, stable et bien pensé, capable de s’adapter à la majorité des moniteurs. Le système de fixation est rapide, efficace, et ne donne jamais l’impression que la caméra pourrait basculer au moindre mouvement. Sous la caméra, on retrouve également un pas de vis standard 1/4 pouce, compatible avec les attaches officielles ou n’importe quel trépied du marché.

Là où la Facecam 4K se distingue nettement de la Facecam Neo, c’est sur la connectique et la philosophie matérielle. Le câble USB-C est cette fois-ci détachable. Un détail en apparence, mais un vrai confort à l’usage. On peut choisir la longueur adaptée à son installation, remplacer le câble en cas de problème, ou l’intégrer plus proprement dans un setup existant. À l’intérieur, Elgato a fait des choix clairs. Pas de micro-intégré, pas de fonctionnalités gadgets. Tout l’espace est dédié à l’image, avec une optique Prime Lens maison, un capteur Sony STARVIS 2 au format 1/1,8″ et un processeur d’image conçu pour encaisser la 4K. En revanche, l’absence de cache de confidentialité intégré est difficile à justifier à ce niveau de prix. Il faudra passer par un accessoire payant.

Qualité d’image et usages, clairement au-dessus d’une webcam classique

Dès les premières minutes d’utilisation, la Facecam 4K affiche clairement ses ambitions. L’image est nette, détaillée et très propre, même en 4K. Les couleurs sont fidèles, le piqué est constant sur la zone de mise au point, et le champ de vision de 90° permet de cadrer large sans déformation excessive. En 4K60, le rendu est fluide et précis, à condition de passer par le MJPEG et une connexion USB 3.0. A côté, en 4K30, la transmission non compressée permet de conserver un maximum d’informations, avec une latence faible. En basse lumière, le capteur s’en sort correctement, surtout avec un éclairage maîtrisé, mais la Facecam 4K reste exigeante. Elle donne le meilleur d’elle-même dans un environnement pensé pour la vidéo.

Dans les usages, cette webcam s’adresse avant tout aux streamers et créateurs vidéo. Streaming, tournage face caméra, contenu YouTube ou Twitch, elle excelle dans ces contextes. Les contrôles manuels, le HDR jusqu’en 4K30, les LUTs et la compatibilité avec des filtres 49 mm renforcent encore cette orientation. Pour de la visioconférence classique, elle fonctionne évidemment très bien. L’image est propre, flatteuse et stable. Mais utiliser une Facecam 4K pour un simple appel Teams ou Zoom, c’est un peu comme utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Possible, efficace, mais clairement disproportionné. Cette webcam prend tout son sens quand on cherche une qualité d’image constante, maîtrisée et prête à produire du contenu sérieux.

Camera Hub, un logiciel puissant mais imparfait

Pour exploiter pleinement la Facecam 4K, Elgato impose le passage par son logiciel Camera Hub. L’interface est claire, moderne et immédiatement orientée vers le contrôle de l’image. On y retrouve tous les réglages attendus sur un produit de ce niveau. Exposition manuelle, balance des blancs, ISO, vitesse d’obturation ou encore correction de la netteté, tout est accessible sans détour. Les ajustements se font en temps réel, avec un retour immédiat à l’écran, ce qui facilite grandement le calibrage. Les profils permettent de sauvegarder différents rendus selon l’usage, que ce soit pour un stream, une vidéo enregistrée ou un appel ponctuel.

En revanche, tout n’est pas parfait. Le logiciel souffre de lenteurs notables au démarrage, même sur une configuration très musclée. Les premières secondes sont parfois laborieuses, avec des chargements visibles et une interface qui tarde à répondre. Une fois lancé, Camera Hub reste globalement stable, mais ce manque de réactivité initial tranche avec le positionnement premium de la Facecam 4K. Pour un outil censé accompagner une production fluide et professionnelle, ce point reste frustrant, même s’il n’impacte pas directement la qualité finale de l’image.

Les fonctionnalités supplémentaires, un vrai plus pour les créateurs

La Facecam 4K ne se limite pas à une bonne image brute. Elle propose une série de fonctionnalités avancées qui la rapprochent encore un peu plus d’une caméra traditionnelle. Le support des LUTs permet d’appliquer un rendu cinématographique directement à la source, sans passer par un logiciel de post-production. Le HDR, disponible jusqu’en 4K30, aide à conserver des détails dans les zones claires et sombres, même dans des environnements lumineux complexes. Le contrôle PTZ logiciel offre également une certaine flexibilité de cadrage, pratique pour ajuster une scène sans toucher physiquement à la caméra.

Autre particularité rare sur une webcam, la compatibilité avec des filtres d’objectif au format 49 mm. Polariseur, Black Mist ou filtres créatifs, tout est possible, sans bricolage. Cela ouvre la porte à une personnalisation visuelle très poussée, directement depuis un setup de bureau. L’intégration avec l’écosystème Elgato, notamment le Stream Deck, renforce encore cet aspect. Il devient possible de changer de profil, d’activer un effet ou d’ajuster un réglage d’un simple appui. Ces fonctionnalités ne sont pas indispensables pour tous, mais elles font clairement la différence pour ceux qui veulent aller plus loin que la simple webcam.

Conclusion : que vaut la Elgato Facecam 4K ?

L’Elgato Facecam 4K est une webcam atypique, et c’est précisément ce qui fait sa force. Elle ne cherche pas à séduire le grand public ni à remplacer une caméra de visioconférence classique. Elle vise les créateurs exigeants, ceux qui veulent une image maîtrisée, constante et prête à produire du contenu de qualité sans sortir une caméra dédiée. Le câble détachable, la compatibilité avec les filtres et les réglages avancés renforcent cette impression de produit orienté production. En contrepartie, le prix reste élevé, le logiciel manque encore de fluidité au lancement, et l’absence de cache intégré fait tache. La Facecam 4K n’est pas une webcam polyvalente pour tous les usages, mais une caméra de bureau assumée, qui prend tout son sens dès que la vidéo devient un vrai sujet.

