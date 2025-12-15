Google Translate comprend enfin le langage familier !

Google vient de franchir une nouvelle étape dans l’évolution de son outil de traduction. Plus précisément, l’application Google Translate intègre désormais l’intelligence artificielle Gemini pour mieux traduire les expressions idiomatiques et le langage familier. Cette mise à jour vise à rendre les traductions plus naturelles et plus proches de la manière dont les gens s’expriment réellement au quotidien.

Google Translate améliore ses traductions

Jusqu’ici, Google Translate avait tendance à fournir des traductions trop littérales, parfois incompréhensibles lorsqu’il s’agissait de proverbes ou de phrases familières. Avec l’intégration de Gemini, l’outil analyse désormais le sens global d’une expression plutôt que de traduire mot à mot. Cela permet d’obtenir des résultats plus fluides et plus proches de la réalité linguistique. Par exemple, une expression comme « stealing my thunder » ne sera plus traduite de manière brute, mais avec une équivalence qui reflète son véritable sens.

Cette amélioration est particulièrement utile pour les utilisateurs qui apprennent une langue ou qui communiquent dans des contextes informels. Les conversations deviennent plus naturelles et les risques de malentendus diminuent. Selon Google, cette avancée rend son service plus pertinent pour les échanges quotidiens, qu’ils soient personnels ou professionnels.

Une disponibilité progressive et de nouvelles fonctionnalités

La mise à jour est en cours de déploiement aux États-Unis et en Inde. Actuellement, elle prend en charge de près de 20 langues, dont l’allemand, l’espagnol, le chinois et l’arabe. Elle est accessible sur l’application mobile, aussi bien sur iOS que sur Android, ainsi que sur le web. Google prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres régions dans les prochains mois, afin de toucher un public mondial.

Par ailleurs, Google Translate bénéficie aussi d’une amélioration de la traduction vocale en temps réel. Grâce à Gemini, il est désormais possible d’obtenir des traductions instantanées directement dans ses écouteurs, même avec des modèles tiers. Cette fonction, déjà disponible en bêta sur Android, arrivera prochainement sur iOS. Elle ouvre la voie à une communication plus fluide lors de voyages, de réunions internationales ou d’échanges multiculturels.