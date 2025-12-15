OpenAI et Disney : un partenariat inédit autour de l’IA !

Disney et OpenAI viennent de signer un accord de trois ans. L’objet de cet accord est de permettre l’intégration de plus de 200 personnages issus de l’univers Disney, Pixar, Marvel et Star Wars dans les outils Sora et ChatGPT. Concrètement, les utilisateurs pourront désormais générer des images et des vidéos inspirées de leurs héros préférés. Mickey Mouse, Buzz l’Éclair, Luke Skywalker ou encore Ariel pourront ainsi être utilisés dans des créations personnalisées, avec costumes, accessoires et décors inclus.

Une ouverture vers de nouvelles expériences créatives

Grâce à cet accord, les utilisateurs de Sora et ChatGPT pourront créer des images et vidéos générées par l’IA mettant en scène leurs personnages favoris. Ces contenus pourront être partagés sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, certains seront même diffusés sur Disney+ pour renforcer le lien entre les fans et la marque. L’idée serait de transformer l’imagination des utilisateurs en créations visuelles accessibles à tous.

OpenAI et Disney affirment vouloir encadrer cette utilisation de manière responsable. En effet, ce partenariat ne concerne pas les voix ni les ressemblances directes des acteurs, afin de protéger les talents et leurs droits. L’objectif serait de permettre aux fans de jouer avec l’univers Disney tout en respectant les règles de propriété intellectuelle.

Pour Disney, cette initiative s’inscrit dans la stratégie annoncée par son PDG Bob Iger : intégrer l’intelligence artificielle dans ses plateformes, notamment Disney+, et offrir de nouvelles expériences interactives.

Disney investit un milliard de dollars dans OpenAI

En parallèle de cet accord, Disney a annoncé un investissement d’un milliard de dollars dans OpenAI. Ce geste montre l’importance que le groupe accorde à l’intelligence artificielle pour son avenir. En s’associant à l’un des leaders du secteur, Disney entend rester à la pointe de l’innovation et renforcer son influence dans le domaine du numérique.

Par ailleurs, ce partenariat pourrait redéfinir la manière dont les fans interagissent avec les univers Disney. Il ouvre la voie à une nouvelle génération de contenus personnalisés, où chacun peut imaginer ses propres histoires avec ses héros préférés. Pour OpenAI, c’est aussi une opportunité de montrer que ses outils peuvent s’intégrer dans des industries créatives majeures, en respectant les contraintes légales et éthiques.