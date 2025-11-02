TUTO – ChatGPT Atlas : comment installer le navigateur d’OpenAI ?

Il y a quelques jours, OpenAI a créé la surprise en sortant son alternative à Google Chrome. Le créateur de ChatGPT a effectivement conçu un nouveau navigateur web, baptisé « ChatGPT Atlas ». Ce dernier intègre directement l’intelligence artificielle au cœur de la navigation. Par conséquent, plus besoin de passer d’un onglet à un autre pour discuter avec le chatbot IA tout en réalisant vos tâches. Désormais, l’IA peut interagir avec la page que vous consultez, vous aider dans vos tâches et même contrôler votre souris pour remplir un formulaire ou un panier en ligne à votre place. Mais comment l’utiliser ? C’est ce que nous allons vous faire découvrir dans ce tutoriel.

Avant toute chose, il faut savoir que ChatGPT Atlas n’est disponible, pour le moment, que sur macOS. A noter que ce navigateur web fonctionne avec toutes les versions récentes de macOS.

Tout d’abord, nous vous conseillons de le télécharger gratuitement sur le site d’OpenAI. En principe, le fichier téléchargé se trouvera dans le dossier « Téléchargements ».

». Par la suite, il vous faut glisser l’icône de ChatGPT Atlas dans le dossier « Applications ».

». Après cela, ouvrez ChatGPT Atlas depuis « LaunchPad » ou depuis le dossier « Applications ».

» ou depuis le dossier « ». Un message de sécurité de macOS pourrait alors apparaître, sur lequel il faut cliquer « Ouvrir »

» ChatGPT Atlas vous invitera alors à vous connecter avec votre compte OpenAI existant ou, si vous n’en avez pas encore, à en créer un.

Après cela, le navigateur vous proposera d’importer vos favoris, mots de passe et votre historique depuis Safari ou Google Chrome.

A ce stade, OpenAI vous demandera de le définir comme navigateur par défaut. Si vous acceptez, vous profiterez de 7 jours d’utilisation de ChatGPT pendant lesquels les limites de ChatGPT seront débridées. Il s’agit d’une manière pour OpenAI de vous faire quitter Chrome ou Safari.

Et voilà, vous avez installé ChatGPT Atlas. L’IA peut désormais vous résumer une page, remplir un formulaire, retrouver une recette ou effectuer d’autres tâches que vous lui attribuerez. Vous pouvez directement parler à l’IA depuis la barre latérale.

Quid des autres systèmes d’exploitation ?

Pour le moment, ChatGPT Atlas n’est pas disponible sur Windows, iOS et Android. Néanmoins, OpenAI rassure les utilisateurs de son navigateur web arrivera également sur ces systèmes.

