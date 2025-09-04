iOS 26 : vous pouvez désormais utiliser vos AirPods pour prendre des selfies !

Avec l’arrivée d’iOS 26, Apple continue de surprendre en ajoutant des fonctions inédites à ses accessoires. Cette fois, ce sont les AirPods qui gagnent une nouvelle utilité. Ils peuvent désormais servir de télécommande pour l’appareil photo de l’iPhone. Disponible dès la bêta publique d’iOS 26, cette fonctionnalité permet de déclencher une photo ou une vidéo à distance. Et ce, en appuyant simplement sur l’un des AirPods. Un atout idéal pour les photos de groupe, les vlogs ou les prises de vue sans contact.

Une fonction déjà présente sur l’Apple Watch, désormais adaptée aux AirPods

Ce système de déclenchement à distance n’est pas totalement nouveau. Il existait déjà sur l’Apple Watch depuis watchOS 11. Cela permettait de contrôler l’appareil photo de l’iPhone depuis le poignet. Apple a simplement adapté cette idée aux AirPods de dernière génération, comme les AirPods Pro 2 ou les AirPods 4 ANC.

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent capturer des clichés sans toucher leur téléphone. Il suffit de porter au moins un écouteur, d’ouvrir l’application Photo, puis d’appuyer sur l’AirPod pour lancer la prise. Un compte à rebours de trois secondes est activé par défaut, suivi d’une rafale de dix photos pour maximiser les chances d’obtenir le bon cliché.

Une installation simple via la bêta d’iOS 26

Pour profiter de cette nouveauté, il faut installer la bêta publique d’iOS 26 sur son iPhone. Une fois la mise à jour effectuée, les AirPods doivent être connectés et mis à jour via les réglages système. L’activation de la fonction se fait ensuite dans l’onglet dédié au contrôle de la caméra, où l’on peut choisir le geste de déclenchement : une pression simple ou prolongée.

Apple précise que cette fonction est encore en phase de test, et que des bugs peuvent survenir. Il est donc recommandé de sauvegarder ses données avant d’installer la bêta.