iOS 27.3 : Apple trouve une parade à l’absence de Face ID sur l’iPhone Duo

Apple prépare une nouveauté qui pourrait rendre l’utilisation de son premier iPhone pliant beaucoup plus pratique. Avec la deuxième bêta d’iOS 27.3, la marque introduit une fonction de reconnaissance faciale sur l’iPhone Duo. De quoi répondre à l’une des critiques adressées à ce nouveau smartphone. Mais attention, cette nouveauté ne correspond pas vraiment au Face ID que les utilisateurs connaissent depuis plusieurs années. Son fonctionnement et ses limites méritent quelques explications.

iOS 27.3 apporte une solution à l’absence de Face ID sur l’iPhone Duo

Depuis son arrivée sur l’iPhone X en 2017, Face ID occupe une place importante dans les smartphones haut de gamme d’Apple. Pourtant, le constructeur a fait un choix différent pour son premier modèle pliant.

En effet, l’iPhone Duo ne dispose pas de cette technologie. À la place, Apple a intégré Touch ID directement dans le bouton latéral de l’appareil. L’utilisateur peut donc déverrouiller son smartphone avec son empreinte digitale. Cette décision a semé la zizanie, notamment parce que Face ID est devenu un réflexe pour de nombreux propriétaires d’iPhone. Heureusement, Apple semble avoir trouvé une autre solution.

Apparemment, la deuxième version bêta d’iOS 27.3 introduit une fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette nouveauté devrait faciliter l’accès au téléphone sans avoir à utiliser systématiquement son doigt.

Une reconnaissance faciale différente du véritable Face ID

Il faut toutefois éviter toute confusion. Apple ne transforme pas l’iPhone Duo en un smartphone compatible avec Face ID grâce à une simple mise à jour. La différence est essentiellement matérielle. Pour cause, le téléphone ne possède pas les composants nécessaires pour faire fonctionner le système de reconnaissance faciale habituel de la marque.

La solution proposée dans iOS 27.3 repose donc sur un mécanisme plus simple. La caméra frontale capture le visage de l’utilisateur. Le système analyse ensuite cette image et la compare aux informations faciales enregistrées sur l’appareil. Un algorithme recherche des caractéristiques communes entre les deux éléments. Si la correspondance est suffisante, le smartphone autorise le déverrouillage.

Cette approche apporte davantage de souplesse au quotidien. Elle permet notamment de retrouver une expérience plus proche de celle proposée sur les autres iPhone récents, même si la technologie employée reste différente.

Apple conserve Touch ID pour les paiements et les données sensibles

Cette nouveauté comporte néanmoins une restriction importante. En effet, la reconnaissance faciale d’iOS 27.3 ne présente pas le même niveau de sécurité que Face ID.

Apple semble donc limiter volontairement son utilisation aux opérations de déverrouillage du smartphone. Elle ne remplace pas Touch ID pour les actions qui nécessitent une authentification plus robuste. C’est notamment le cas des paiements avec Apple Pay. La validation des transactions continue de passer par Touch ID. De même, l’accès aux mots de passe enregistrés sur l’appareil nécessite également cette authentification.

Cette distinction montre qu’Apple ne considère pas les deux technologies comme équivalentes. La reconnaissance faciale constitue surtout une solution pratique pour accéder rapidement à l’écran d’accueil. De son côté, Touch ID conserve un rôle essentiel pour protéger les opérations sensibles.

Une nouveauté qui améliore l’expérience de l’iPhone Duo

Avec cette évolution, Apple tente de corriger l’un des compromis de conception de son premier smartphone pliant. L’absence de Face ID ne disparaît pas réellement, mais la reconnaissance faciale apporte une alternative intéressante. Il faudra néanmoins attendre le déploiement de la version finale pour connaître précisément le comportement de cette fonctionnalité auprès du grand public.

La deuxième bêta d’iOS 27.3 donne déjà un aperçu de la direction choisie par Apple. La mise à jour est attendue autour de la mi-décembre 2026. En attendant, Apple poursuit également le développement de son écosystème de produits connectés. La marque préparerait notamment de nouvelles lunettes connectées misant sur Siri et l’intelligence artificielle plutôt que sur la réalité augmentée.