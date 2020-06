iPhone 12 : Les dernières rumeurs

L’iPhone 12 est un iPhone très très attendu par la communauté des utilisateurs Apple. Car c’est un iPhone qui se doit de marquer une rupture par rapport à l’iPhone X et l’iPhone 11.

Les rumeurs sont très nombreuses sur le prochain smartphone de la marque à la pomme, et nous allons vous en parler dès maintenant dans cet article.

Le design

Le design de cette année devrait marquer une rupture par rapport aux iPhone X et iPhone 11. En effet, Apple conserverait des fondamentaux comme le verre dépoli à l’arrière de l’appareil, et un châssis en acier inoxydable.

Cependant le design de cette année reprendrait le design tant adoré de l’iPhone 4 et 4S. Avec des bords plus carré, une encoche Face ID plus petite et plus discrète pour couvrir plus de surface avec l’écran. De mon côté, je le trouve plus joli et plus maniable. N’hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires.

L’écran

La rumeur court sur l’abandon de la technologie LCD par Apple, jugée trop ancienne et plus gourmande en énergie que les écrans OLED. Normalement, cette année, tous les iPhone 12, et même le modèle de base seront équipés d’écrans OLED.

Il est également probable que le modèle pro de cette année soit équipé d’un écran avec un rafraîchissement de 120 Hz. La concurrence est largement en avance par rapport à Apple sur ce sujet et un écran 120 Hz offre un confort d’affichage non-négligeable. Surtout sur un appareil aussi cher et haut de gamme.

Concernant l’encoche, des rumeurs annoncent qu’Apple a réussi à embarquer la technologie Face ID sous l’écran. Mais cette fonctionnalité devrait être réservée aux iPhone 13 prévus en 2021.

Comme tous les ans, Apple devrait proposer sa nouvelle puce, avec cette année la A14, gravée en 5 nm. Plus performante que la puce A13 elle devrait fournir à cet iPhone une meilleure réactivité et toujours plus de performance dans vos applications et vos jeux.

Les capteurs photos devraient également être revus avec un capteur principal de 64 mégapixels. Un capteur LiDAR pourrait également équiper l’iPhone 12, mais seulement sur le modèle PRO.

L’autonomie devrait également être améliorée. Grâce à une meilleure gestion de la batterie en software mais également grâce au nouveau processeur moins gourmand en énergie. Aucuns chiffres n’ont été annoncés pour le moment.

La date de sortie serait prévue en novembre de cette année. La crise sanitaire liée au coronavirus aurait fortement retardé la production.

Pour le moment aucune rumeur sur une éventuelle augmentation des prix, ils devraient donc être similaires à ceux de l’iPhone 11 et 11 Pro.

Alors, vous aussi vous attendez cet iPhone avec impatience ? Nous vous tiendrons informés régulièrement sur les prochaines rumeurs et nouveautés. Restez connectés !

