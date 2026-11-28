iPhone 18 Pro : Apple améliore la réception réseau et promet des débits 5G plus rapides

Vous avez parfois du mal à capter le réseau avec votre iPhone, même dans des endroits où la couverture semble correcte ? Apple pourrait avoir une réponse à ce problème. Avec l’iPhone 18 Pro, le constructeur mise sur son nouveau modem C2 pour améliorer les performances mobiles. Les premiers résultats publiés par Ookla sont encourageants. Certains utilisateurs profiteraient même de gains particulièrement importants lorsque la connexion est mauvaise.

iPhone 18 Pro : le nouveau modem C2 fait progresser les débits 5G

Apple poursuit sa transition vers ses propres modems. Après les puces C1 et C1X, la marque a introduit le modem C2 avec les iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo.

Les premières mesures réalisées par Ookla, spécialiste des tests de connexion avec Speedtest, montrent une progression intéressante. L’étude repose sur des données collectées entre le 18 septembre et le 15 novembre 2026, dans 11 pays, dont la France.

Face à l’iPhone 17 Pro et son modem Qualcomm Snapdragon X80, l’iPhone 18 Pro affiche un débit descendant médian de 167,6 Mb/s en 5G. Cela représente une amélioration de 12,7%. Toutefois, les résultats varient selon la qualité du réseau. Les utilisateurs qui disposent des connexions les plus lentes enregistrent des gains bien plus importants.

Une meilleure connexion dans les zones mal couvertes

C’est probablement le résultat le plus intéressant de cette étude. En effet, chez les 10% d’utilisateurs ayant les connexions les plus lentes, l’iPhone 18 Pro télécharge 38,2% plus rapidement que son prédécesseur. Le débit montant progresse également de 39,3%. À l’inverse, les utilisateurs qui bénéficient déjà des meilleures connexions constatent une différence plus limitée, avec un gain de 8,5%.

Le modem C2 améliore aussi la latence lorsque le smartphone envoie des données. Ce délai diminue de 48,9% en médiane. Une évolution qui peut profiter aux appels vidéo et aux jeux en ligne. Dans les situations où le débit montant passe sous les 5 Mb/s, la baisse atteint même 62,1%.

En revanche, les améliorations restent beaucoup plus modestes pour la latence pendant les téléchargements.

Les anciens iPhone pourraient aussi profiter d’un vrai bond en avant

Les utilisateurs d’un iPhone 14 Pro ont également de bonnes raisons de s’intéresser à cette évolution. En passant à l’iPhone 18 Pro, leur débit 5G médian pourrait augmenter de 23,2%. Pour les connexions les plus lentes, le gain atteint 59,3%.

Cependant, Ookla rappelle que le modem n’explique pas nécessairement tous ces résultats. Pour cause, les antennes, les composants radio, les logiciels et les opérateurs influencent aussi les performances. Le constat reste néanmoins encourageant pour Apple. Son modem C2 semble représenter une avancée intéressante, particulièrement pour les personnes confrontées à une réception réseau difficile.

Pour découvrir les autres nouveautés attendues sur le modèle haut de gamme d’Apple, retrouvez également notre article consacré à l’iPhone 18 Pro Max, ses nouveautés et son prix.