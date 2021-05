iPhone : des fonds d’écran qui changent avec le niveau de batterie

Depuis l’arrivée de la fonction Raccourcis sur iOS, de nombreuses astuces bien pratiques font leur apparition. Dont une particulièrement pratique pour ceux qui font attention à leur niveau de batterie, proposée par Ben Vessey. Celles-ci modifie en effet votre fond d’écran en fonction de votre niveau de batterie.

iPhone : votre niveau de batterie sur l’écran de verrouillage

Nous sommes en 2021, mais la durée de vie de la batterie du smartphone est toujours une préoccupation. Nous nous demandons toujours quelle est la taille de la batterie du téléphone et nous voulons savoir combien de temps elle durera avant même de commander l’appareil.

Pourtant, si la réduction de la durée de vie de la batterie vous effraie, alors l’astuce de fond d’écran intelligent pour iPhone de Ben Vessey pourrait vous aider. Comme vous l’avez probablement deviné, le fond d’écran change en fonction de l’état de la batterie. Vous pouvez choisir un écran d’accueil et de verrouillage différent pour une batterie saine, une batterie faible et un mode de charge

Uniquement disponible sur iOS pour l’iPhone, les fonds d’écran Dynamo utilisent les Raccourcis iOS pour automatiser des actions et ainsi adapter les fonds d’écran en fonction de la batterie restante ou lorsque l’iPhone se trouve en charge. Chaque pack contient trois ensembles de fonds d’écran vendus environ 4 euros et l’on trouve plusieurs packs. Par exemple une pomme plus ou moins croquée ou une émoticône qui sourit et fait la grimace.

Raccourcis : créez vos fonds d’écran dynamiques

Si vous maîtrisez déjà la configuration de l’automatisation sur iPhone, vous savez peut-être déjà comment configurer des changements de fond d’écrans. Car rien ne vous empêche de faire vous-même ce type d’automatisation dans Raccourcis. Il suffit d’utiliser les actions de recherche d’une photo et de les associer avec les scripts dédiés au statut de charge de l’iPhone et celui du niveau de remplissage de sa batterie.

