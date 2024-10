JBL : Des casques pour enfants alliant sécurité et créativité !

Dans un monde où la musique est omniprésente, comment créer une expérience sûre et de qualité pour les oreilles les plus jeunes ? Eh bien, JBL semble avoir trouvé la réponse avec ses nouveaux casques sans fil pour enfants. En effet, les modèles incluent le Junior 470NC, le Junior 320BT et le Junior 320.

Focus sur la sécurité auditive des enfants

Chez JBL, la sécurité auditive des enfants est une priorité. Ces nouveaux casques disposent d’une fonction limitateur de volume pour protéger les oreilles des plus jeunes, d’un contrôle du temps d’écoute, de rapports d’activité et d’un compte à rebours personnalisable. Toutes ces fonctionnalités vont bien au-delà de la simple limitation de volume à 85 dB.

Ces casques intègrent une technologie avancée, la Safe Sound. Elle permet aux parents de gérer le volume et la durée d’écoute de leurs enfants via l’application JBL Headphones. En plus de leur côté pratique, ces casques sont attrayants pour les enfants. Ils adaptent leurs couleurs vives et leurs commandes aux petites mains.

JBL : Une innovation approuvée par les parents

Les casques JBL Junior 470NC et JBL Junior 320BT, grâce à l’application JBL Headphones, offrent un contrôle parental accru avec des notifications personnalisables sur la durée d’écoute et le volume sonore. Ils intègrent même une fonction de suppression active du bruit pour aider les enfants à se concentrer. Et tout cela reste fidèle à l’engagement de l’entreprise : ‘Nous créons une expérience d’écoute sécurisée et agréable pour les enfants’, explique Carsten Olesen, président de l’audio grand public chez JBL.

Liberté et créativité : Le mot d’ordre chez JBL

En plus de la sécurité, ces nouveaux casques offrent une véritable liberté sans fil. Très confortables et dotés d’une impressionnante autonomie de 50 heures, ces deux modèles sont parfaits pour les voyages. Ils conviennent aussi aux longues séances d’écoute.

Le côté créatif est également mis en avant. L’emballage des JBL Junior 470NC et 320BT a été revisité pour se transformer en support pour téléphone ou tablette, à décorer avec des autocollants amusants inclus. De quoi plaire à tous les jeunes utilisateurs !

Côté flexibilité, le JBL Junior 320* est disponible en version filaire pour continuer à profiter de la musique même lorsque la batterie est à plat. Les trois modèles sont disponibles dès maintenant pour les enfants de 3 à 8 ans. Ils sont en vente sur JBL.com à partir de 29,99€.

N’hésitez pas à découvrir en détail ces nouveaux casques en visionnant cette vidéo sur le sujet. Allez-vous adopter ces casques innovants pour vos enfants? N’hésitez pas à partager vos retours d’expérience dans les commentaires !