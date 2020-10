Kaamelott – Premier Volet reporté à une date indéterminée

Publicité

Il s’agit là d’une nouvelle qui va fortement déplaire les fans d’Alexandre Astier et du roi Arthur… La société de distribution SND, appartenant au groupe M6, a annoncé hier sur son compte Twitter le report de l’adaptation de la série culte Kaamelott sur grand écran et devant être la première d’une trilogie. Ce report est dû, à l’instar de Peninsula, à des raisons sanitaires et suite aux nouvelles mesures gouvernementales (notamment le couvre-feu) :

La nouvelle a également été relayée par Alexandre Astier lui-même, également sur Twitter. Ce dernier, alors qu’il était « impatient » de montrer ce film, s’est dit « bien triste » d’annoncer ce report.

Je suis bien triste de vous annoncer que KV1 ne sortira pas le 25 novembre.



Je suis bien triste de vous annoncer que KV1 ne sortira pas le 25 novembre.



J'étais impatient de vous le montrer… je vais trépigner encore un peu. https://t.co/7VzYYOYU2h — Alexandre Astier (@AAstierOff) October 19, 2020

Un deuxième report pour le film d’Alexandre Astier

Kaamelott – Premier volet devait d’abord sortir cet été, le 25 juillet dernier. Mais il a été repoussé par la suite pour sortir le 25 novembre, déjà suite au Coronavirus. Il s’agit là d’un deuxième report pour ce film qui a désormais une date de sortie indéterminée.

Suite au communiqué posté par SND annonçant une volonté de la part d’Alexandre Astier et de la société de distribution de « présenter ce film au public, dans les meilleures conditions, dans les salles de cinémas« , il semblerait bien que l’on ne découvre la suite des aventures du roi Arthur avant un bon moment.

