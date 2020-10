Publicité

Depuis plusieurs années, le contrôle de la glycémie (le taux de sucre dans le sang) est devenu primordial dans le monde sportif. Ainsi, à haut niveau, le suivi des performances des athlètes s’accompagne forcément d’un suivi glucidique. Jusqu’alors, cette méthode restait cantonnée au haut niveau et peu d’amateurs pouvaient se permettre de suivre leur taux de glucide pendant un effort. Cependant, depuis quelques semaines, Abbott, une entreprise spécialisée dans le domaine de la santé, a lancé Libre Sense, un biocapteur abordable destiné à tous les sportifs.

Libre Sense : un biocapteur de glucose dédié au sport

Si l’on associe très souvent les performances sportives au mental, tous les athlètes ont besoin d’énergie, de « force », de « carburant » qui permet aux muscles de fonctionner pendant plusieurs heures. Dans les sports d’endurance notamment, c’est l’apport en glucose qui participe à la production d’énergie dans notre corps et conditionne la réussite d’une épreuve. Dès lors, le contrôle et la surveillance du taux de glycémie d’un athlète sont devenus primordiaux dans la réussite d’une compétition.

De fait, pour assister les sportifs, l’entreprise Abbott a mis au point Libre Sense, un capteur dédié au contrôle du taux de sucre dans le sang pour les sportifs. Ce capteur est connecté et permet donc aux amateurs et aux professionnels de toujours garder un œil sur leur taux de sucre. Une connexion Bluetooth suffit à mettre en place ce suivi via l’application mobile dédiée.

Un dispositif simple à utiliser

Pour fonctionner, ce biocapteur Libre Sense ne nécessite rien de particulier. Il faudra simplement le porter à l’arrière de son bras pour mesurer en permanence son taux de sucre dans le sang. À peine plus grand qu’une pièce de deux euros, ce capteur reste donc discret et n’encombre en rien les performances.

Capteur Libre Sense

Le Libre Sense fournira la tendance du glucose dans le sang dans un intervalle allant de 55 à 200 mg/dL. Avec une autonomie très convenable de 14 jours, il pourra alors suivre plusieurs sessions de sport sans aucun problème ! Il s’agit donc d’un très bon produit qui vient renforcer l’écosystème connecté des sportifs !

Enfin, pour obtenir plus d’informations sur Abbott et Libre Sense, n’hésitez pas vous référer à leur site Internet dédié !