Kamvas Slate 11 : l’excellente surprise créative signée Huion

Huion vient de dévoiler les nouvelles tablettes Kamvas Slate 11 et 13. En effet, ces modèles Android promettent de rendre la créativité plus accessible et mobile. Idéales pour les artistes et preneurs de notes, elles s’adaptent ainsi aux usages variés de chacun. Enfin, voici ce que vous devez savoir sur cette annonce qui va changer la donne.



Nouvelles tablettes Kamvas Slate 11 et 13 : créativité mobile

Les Kamvas Slate 11 et 13 s’adressent aux créateurs nomades. En effet, ces tablettes sont conçues pour dessiner, prendre des notes ou simplement se divertir partout, à tout moment. De plus, leur design compact et leur légèreté séduiront ceux qui bougent beaucoup. Enfin, leur autonomie et leur rapidité de prise en main permettent de laisser libre cours à son imagination dès la sortie de la boîte.



Des écrans haute définition adaptés à chaque besoin artistique

Le choix de deux tailles répond à tous les besoins. Le Kamvas Slate 13 offre un écran QHD de 12,7 pouces, parfait pour les amateurs de grands espaces de dessin. Les détails y sont nets, grâce à une résolution exceptionnelle et à la technologie antireflet. Pour ceux qui préfèrent la portabilité, le Kamvas Slate 11 dispose d’un écran FHD+ de 10,95 pouces. Les deux versions assurent un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Dessin ou jeux vidéo, l’expérience reste fluide et agréable.

Un stylet avancé et des performances fluides pour dessiner

Chaque tablette est livrée avec le stylet H. Il offre une prise en main confortable, 4096 niveaux de pression et la reconnaissance de l’inclinaison. Les artistes apprécieront ces fonctionnalités pour des traits précis et naturels. Les Kamvas Slate sont aussi très puissantes. Grâce au processeur MediaTek Helio G99, elles supportent plusieurs couches et projets sans ralentissement. De plus, le stockage extensible jusqu’à 1 To permet de conserver tous ses travaux à portée de main.

Pour conclure, les Kamvas Slate 11 et 13 s’imposent comme des outils incontournables pour les créateurs mobiles. Leur combinaison d’écrans de qualité, de stylet sophistiqué et de performances solides les place parmi les meilleures tablettes Android dédiées à la créativité. Si vous cherchez à créer partout et en toute simplicité, ces nouveaux modèles Huion sont faits pour vous.

