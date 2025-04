Milesight PlateXpert offre une avancée majeure pour la sécurité routière

Milesight lance sa nouvelle technologie PlateXpert, une solution innovante pour la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (LAPI). Optimisée par l’intelligence artificielle, cette technologie promet de transformer la gestion du trafic et la sécurité routière. Découvrons comment PlateXpert révolutionne le secteur des solutions de circulation intelligente.

Une technologie IA qui révolutionne la reconnaissance LAPI

PlateXpert intègre des algorithmes d’IA d’apprentissage profond développés en interne par Milesight. L’équipe travaille sans relâche pour améliorer les performances, avec des mises à jour régulières. La LAPI atteint ainsi un taux de reconnaissance exceptionnel de 98 %, même dans des conditions complexes. Cette technologie apprend et s’adapte en continu, garantissant une efficacité optimale dans le temps.

Des performances exceptionnelles dans tous les environnements

Grâce à des fonctionnalités avancées, Milesight PlateXpert offre une grande précision, même dans les situations difficiles. Voici les principaux atouts :

Technologie anti-scintillement

Réglage automatique pour des images nettes

Reconnaissance longue distance, jusqu’à 630 pieds

Détection des plaques dans l’obscurité grâce à l’IR

Même les plaques réfléchissantes, abîmées ou peu contrastées sont identifiées.

Compatibilité internationale et polyvalence pour la gestion du trafic

PlateXpert s’adapte à de nombreux marchés mondiaux. Elle prend en charge les plaques d’immatriculation de plus de 50 pays et 50 états américains. Elle reconnaît les caractères spéciaux et les formats multiples. L’outil propose deux modes : circulation routière et barrière de parking. Il peut également filtrer les plaques selon différents critères, offrant ainsi une grande polyvalence pour tous les scénarios de gestion du trafic.

En conclusion, Milesight PlateXpert place la reconnaissance des plaques d’immatriculation à un niveau supérieur. Grâce à l’IA, à une précision exceptionnelle et à une compatibilité internationale, cette solution s’annonce indispensable pour les infrastructures modernes. Pour en savoir plus, les intéressés peuvent participer au webinaire et découvrir en avant-première les bénéfices de cette technologie.

Lisez notre dernier article tech : Ready or Not : le FPS tactique sera bientôt disponible sur consoles, la fenêtre de sortie est dévoilée