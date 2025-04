Ready or Not : le FPS tactique sera bientôt disponible sur consoles, la fenêtre de sortie est dévoilée

Lors de sa sortie en early access en décembre 2021, Ready or Not s’imposait déjà comme une des références dans le genre FPS tactique. Le titre de VOID Interactive est ensuite sorti deux ans plus tard, malheureusement en exclusivité sur Steam. Toutefois, le studio irlandais n’a pas oublié les autres plateformes pour autant. Après son succès sur PC, Ready or Not s’apprête enfin à conquérir les salons des joueurs console.

Ready or Not arrive sur console, mais pas que

Lancé en Early Access sur PC via Steam le 17 décembre 2021, suivi d’une version complète le 13 décembre 2023, Ready or Not est un FPS tactique réaliste développé par VOID Interactive. Le joueur incarne un membre du SWAT opérant dans la ville fictive de Los Suenos, rongée par le crime. Son gameplay inédit, mêlant stratégie et réalisme, oblige le joueur à adopter des stratégies d’approche pour mener à bien sa mission. Il devra également bien choisir son équipement par rapport à la situation sur le terrain.

Ce gameplay frôlant le réalisme a fait de Ready or Not un des titres les plus appréciés sur PC dans le genre FPS. Et aujourd’hui, VOID Interactive a une nouvelle pour les amateurs de jeux de tir tactiques sur consoles. 4 ans après sa sortie sur PC, Ready or Not sera enfin disponible sur PS5 et Xbox Series X|S. Selon le studio, il sortira vers l’été 2025, sans pour autant dévoiler la date exacte. La version PC sera également disponible sur l’Epic Games Store et le Microsoft Store en même temps que la version console.

Pour célébrer les premiers pas de Ready or Not sur console, VOID Interactive offre un DLC gratuit, baptisé “Stories from Los Sueños”. Il sera disponible sous la forme de deux nouvelles missions en solo ou en coopération en ligne. Ceux qui commanderont le jeu dans son édition Deluxe bénéficieront de trois DLC gratuits, “Home Invasion”, “Dark Waters” et un troisième avec le nom encore inconnu.

En attendant, appréciez la bande-annonce de Ready or Not dans la vidéo ci-dessous :