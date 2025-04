LG G5 Evo : Plongez dans une révolution visuelle éblouissante

La série de téléviseurs Oled LG G5 Evo débarque avec des innovations de taille et promet de révolutionner l’expérience visuelle. Au programme, des avancées technologiques impressionnantes qui marquent une nette évolution par rapport à la génération précédente de la gamme, la LG G4.

Tandem Oled RGB et ses innovations

La plus grande nouveauté de la série réside dans l’abandon de la technologie MLA (Meta 2.0), remplacée par le procédé Oled Primary RGB Tandem (Meta 3.0). Cette technologie repose sur une structure complexe de dalles OLED avec quatre couches de matériaux émetteurs organiques. Deux de ces couches sont spécialement dédiées aux émetteurs bleus. Selon LG, cela permettrait d’améliorer non seulement la pureté des couleurs, mais aussi d’atteindre un pic de luminosité jusqu’à 4000 nits.

Le risque de marquage ou « Burn-in », fléau connu des écrans OLED, est également réduit grâce aux innovations apportées par le procédé Tandem Oled. Avec des progrès effectifs dans ce domaine, LG vise à véritablement minimiser ce phénomène, notamment lors de longues sessions de jeu vidéo.

LG G5 Evo : Des performances à couper le souffle

Les téléviseurs LG G5 Evo se distinguent par leur performance lumineuse. Le pic lumineux est trois fois plus important que celui des modèles précédents. Cela offre une amélioration notable du volume de couleurs. En outre, les équipements arborent désormais des certifications UL Intertek pour un contraste et une précision des couleurs inégalés, même dans des environnements lumineux allant jusqu’à 500 lux.

N’oublions pas le nouveau processeur central Alpha 11 Gen 2, qui promet d’optimiser encore davantage le traitement de l’image pour rendre justice aux ambitions haut de gamme des téléviseurs LG G5 Evo.

Des fonctionnalités innovantes pour une expérience unique

Parmi les nouveautés, la série G5 Evo intègre le mode Filmmaker qui s’ajuste selon les conditions de lumière ambiante. De plus, la certification Clear100 Vesa garantit une fluidité d’image exceptionnelle. Le son n’est pas en reste grâce à la fonctionnalité AI Sound Pro. Elle offre désormais un environnement virtuel 11.1.2. Ce système propose plus d’un milliard de combinaisons de paramétrages pour le son et l’image.

Les téléviseurs sont équipés de toutes les fonctions modernes en termes de connectivité. Cela inclut Miracast, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, et des ports HDMI 2.1/HDCP 2.3. La série intègre également la fonction LG ThinQ AI. Elle permet une utilisation intelligente et intuitive. Cela se fait à l’aide d’assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Assistant.

En conclusion, la nouvelle série Oled LG G5 Evo s’annonce comme une véritable révolution. Elle propose un mélange parfait de technologie avancée. De plus, elle offre des performances exceptionnelles dans le domaine des téléviseurs OLED. Alors, que pensez-vous de ces nouvelles innovations ? Partagez vos avis et faites-nous savoir si vous attendez impatiemment de tester cette nouvelle génération !