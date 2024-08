Krafton rachète Tango Gameworks, Hi-Fi Rush est sauvé !

Durant ces derniers mois, nombreux sont les studios de développement obligés de mettre la clé sous la porte. Même les géants du jeu vidéo ne sont pas épargnés par le fléau ! En mai dernier, Xbox décide de fermer quatre de ses studios Bethesda. Parmi eux, il y avait Arkane Austin, Alpha Dog Studios, Roundhouse Studios, mais aussi Tango Gameworks, le créateur du très apprécié Hi-Fi Rush. Mais la fermeture de Tango Dreamworks n’a pas duré longtemps, car Krafton a décidé de racheter le studio. Ouf !

Voir aussi : Nouvelle vague de licenciements chez Bungie : 220 employés sont limogés !

Tango Gameworks, sauvé in extremis

Quand le célèbre développeur de jeux Shinji Mikami a quitté Capcom, il a décidé de créer son propre studio. Tango Gameworks est alors né, et s’est tout de suite fait une réputation dans le milieu. Au fil des années, il a sorti des jeux AAA tels que Ghostwire : Tokyo et The Evil Within. Le dernier titre, Hi-Fi Rush, a été un véritable carton avec son gameplay unique, combinant rythmes musicaux et combats. La renommée de Tango Gameworks a ensuite attiré l’œil de Microsoft et Xbox, poussant ces derniers à le racheter et le placer sous l’égide de Bethesda.

Malheureusement, le succès de Hi-Fi Rush n’a pas pu empêcher son créateur de sombrer. En mai dernier, Xbox a annoncé la fermeture de quatre studios Bethesda, incluant Tango Gameworks. Cette décision a pris effet le 14 juin 2024, signant ainsi la fin pour le studio et Hi-Fi Rush. Mais miraculeusement, Tango Gameworks est sauvé in extremis de la noyade, et ce, grâce à Krafton. Le 12 août, l’éditeur sud-coréen derrière PUBG annonce l’acquisition du studio ainsi que les droits sur le dernier titre Hi-Fi Rush. Tango Gameworks fera désormais partie de la grande famille Krafton, aux côtés de PUBG Studios, TERA Bluehole, Striking Distance (The Callisto Protocol) et Unknown Worlds (Subnautica).

En ce qui concerne Hi-Fi Rush, Krafton projette de coopérer avec Microsoft afin d’assurer “une transition en douceur”. Cette action permettra aux actuels développeurs de chez Tango Gameworks de continuer à développer Hi-Fi Rush et d’explorer de « futurs projets ». Avec l’acquisition des droits sur le jeu, Krafton aurait donc le pouvoir de créer la suite de Hi-Fi Rush, un projet évoqué par l’éditeur sud-coréen peu avant la fermeture de Tango en juin dernier…