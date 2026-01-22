La ludothèque Xbox Game Pass de janvier 2026 s’étoffe avec de nouveaux jeux

Un début d’année 2026 particulièrement costaud : voilà ce qu’on pourrait qualifier le Xbox Game Pass de ce mois de janvier. Microsoft n’a pas opté pour la demi-mesure en enrichissant son service avec une série de titres majeurs et de productions plus confidentielles. Licences cultes, titres indés…c’est sûr, les abonnés n’auront pas le temps de souffler !

Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de janvier

Vous avez raté les festivités ? Sachez qu’elles ont déjà débuté dès les premiers jours de janvier avec l’arrivée de plusieurs jeux sur Xbox Game Pass. Parmi eux, Star Wars Outlaws, ou encore Final Fantasy I, proposé dans sa version numérique modernisée. MySims: Cozy Bundle et Little Nightmares Enhanced Edition ont également complété la liste.

Mais les meilleurs restent encore à venir. Si la première quinzaine avait déjà de quoi satisfaire les abonnés, la seconde vague a littéralement pris des allures de feu d’artifice. Resident Evil Village a déjà fait son entrée en milieu du mois, de quoi se replonger dans le survival horror en attendant le neuvième opus. Enfin, Death Stranding: Director’s Cut, la version étendue du titre de Hideo Kojima, sera disponible autour du 21 janvier.

Même fenêtre de sortie pour Ninja Gaiden Ragebound, nouvel épisode de la série d’action, ainsi que MIO: Memories in Orbit et RoadCraft. La fin du mois accueillera The Talos Principle 2 attendu le 27 janvier. Il sera suivi d’Anno: Mutationem, Drop Duchy et surtout Warhammer 40,000: Space Marine II, point d’orgue de la sélection.

Le mois de janvier 2026 pose donc les bases d’un catalogue particulièrement dense sur la ludothèque Xbox Game Pass. Ceci laisse clairement entrevoir une année où les abonnés pourraient ne pas manquer de matière à explorer !