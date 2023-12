La PlayStation 6 disposera de l’IA et d’un meilleur ray tracing !

Petit aperçu de l’avenir. Même s’il faudra attendre encore quelques années avant que la PlayStation 6 ne pointe le bout de son nez, quelques brides d’informations la concernant nous sont déjà parvenus. Apparemment, Sony a déjà quelques idées pour pousser encore plus loin les performances de sa console.

Au programme ? Un design en chiplet, plus de cache, l’intégration de l’intelligence artificielle générative, mais, en plus, une technologie de reconstruction du ray tracing et du path tracing. Autrement dit, une révolution au niveau des graphismes pour rendre les jeux plus réalistes que jamais !

Des rumeurs commencent à circuler sur la PS6

Côté design, la PS6 pourrait avoir un design en chiplet similaire à celui utilisé par AMD dans certains de ses produits non liés au jeu. De même, Sony envisagerait également d’intégrer un type de cache important pour permettre aux développeurs de gérer les charges de travail CPU et GPU mixtes.

Plus précisément, l’amélioration de l’utilisation de la mémoire GDDR7 par l’augmentation du cache devrait éviter les problèmes de latence qui pourraient nuire au CPU de la console.

Pour le moment, les spécifications finales de la PS6 n’ont pas encore été dévoilées. Néanmoins, il semblerait que Sony veille mettre l’accent sur l’IA générative et l’amélioration du ray tracing.

La PlayStation 6 promet d’être un concentré de technologies

La PlayStation 6 embarquerait notamment le Ray Tracing Reconstruction, une technologie qui permet d’améliorer la qualité et la performance du ray tracing, notamment pour les jeux utilisant le path tracing. En d’autres termes, il s’agit d’utiliser l’IA pour reconstruire les rayons de lumière qui n’ont pas été calculés par le GPU. Cela permettrait de réduire le bruit ou de remédier au manque de détail dans les images ray tracées.

En outre, la PS6 embarquerait également le path tracing. C’est une méthode de rendu d’images 3D, utilisant le lancer de rayons pour calculer l’illumination globale d’une scène. Autrement dit, cette technologie permet de reproduire des effets réalistes comme l’éclairage indirect, les ombres douces, etc.

Quoi qu’il en soit, la PlayStation 6 n’est pas encore prête à nous livrer tous ses secrets. Et pour cause, sa sortie ne devrait pas se faire avant 2027 ou 2028. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez largement de quoi patienter. D’autant plus que la PlayStation 5 Pro sortira en mars 2024 !