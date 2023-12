Google : Le lancement de Gemini AI est reporté en 2024

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Gemini, le modèle d’intelligence artificielle de Google. Si Google avait prévu de le dévoiler dans les semaines à venir lors d’événements de lancement à New York, Washington et en Californie, cela n’est plus d’actualités. En effet, le géant de la technologie a finalement décidé de reporter ces événements en début 2024.

Pourquoi le lancement de Gemini AI a-t-il été reporté ?

Apparemment, ce report est dû au fait que le modèle d’IA ne fonctionne pas comme prévu lors du traitement des invites et des demandes de renseignements dans une autre langue que l’anglais. Pourtant, c’est un aspect crucial qui permet de garantir l’accessibilité mondiale à ce modèle d’IA.

Pour information, Gemini a généré un buzz important dans l’industrie de la high tech. En effet, il promet une avancée révolutionnaire dans le domaine de l’intelligence artificielle. Gemini AI serait effectivement multimodal. Autrement dit, il pourrait traiter différents types de données.

Il aurait également la capacité de comprendre et de générer du texte, des images et d’autres types de contenu en se basant sur des croquis ou des descriptions écrites. Cela pourrait révolutionner la façon dont nous interagissons avec les systèmes et applications basés sur l’IA. D’ailleurs, certains analystes estiment que Google pourrait se positionner comme un acteur de premier plan dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Ce modèle d’IA de Google sera-t-il à la hauteur des attentes ?

En tout cas, si Google parvient à régler les problèmes liés aux invites et aux demandes de renseignements dans les autres langues que l’anglais, il créera un système d’IA robuste et fiable, utilisable par les utilisateurs du monde entier.

Mais ce n’est pas tout. Une fois que Gemini sera lancé, il pourrait ouvrir les portes à diverses applications dans de nombreux secteurs. Par exemple, la création de contenu, l’automatisation ou encore la résolution de problèmes.

Par conséquent, beaucoup attendent Google et son modèle d’IA au tournant. Tous s’attendent à un modèle d’IA de haute qualité, capable de surpasser les modèles d’IA existants.