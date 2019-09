La récupération des données en entreprise

La gestion des données en entreprise n’est pas une chose simple. Ces données, souvent très sensibles, doivent être conservées avec soin pour servir à tout instant. Mais certaines erreurs d’inattention ou une fausse manipulation peuvent conduire à leur suppression. Bien que supprimées, ces données ne sont pourtant pas irrécupérables. En effet, il existe des logiciels qui permettent de récupérer les données que vous avez perdues ou supprimées de votre ordinateur en entreprise. Certaines entreprises se spécialisent également dans cette tâche afin de vous offrir un service plus rapide, sûr et sécurisé.

En quoi consiste une récupération de données en entreprise ?

Les erreurs humaines sont encore une cause réelle de perte de données (dans 11% des cas) : un clic de souris imprudent ou une mauvaise configuration du système et les données essentielles de l’entreprise s’envolent. Antoine Valette, Directeur Marketing, Ontrack Easyrecovery

Récupérer ou restaurer des données est une technique informatique consistant à retrouver des données qu’on a perdu de son ordinateur ou d’un matériel de stockage, suite à une mauvaise manipulation, une défaillance du système d’exploitation, un virus informatique ou lors d’un plan de sauvegarde (archivage) qui aurait mal tourné. Tous les supports contenant des données (disque dur, bande magnétique, serveur, téléphone,…) peuvent requérir à la récupération de données. Elle se fait en plusieurs étapes qu’on peut regrouper en quatre points que sont : la réparation du support, la copie bit à bit du contenu du support, la récupération de données proprement dites et la réparation des fichiers qui sont corrompus ou inexploitables.

Réussir une opération de récupération de données est un travail nécessitant patience et abnégation. Même si parfois, les tâches qu’elle implique semblent être de simples formalités, certaines peuvent pourtant être très difficiles et vous paraître même impossibles. Mais dans ce domaine tout est une question de méthodes. Et sur ce point, il revient à vous ou au consultant auquel vous avez recours de trouver l’approche (logicielle ou matérielle) la mieux adaptée pour atteindre l’objectif.

Pourquoi recourir à un spécialiste pour récupérer vos données ?

Gérer le contenu de votre ordinateur paraît souvent simple quand il ne concerne que la conservation de données personnelles ou individuelles. Mais à une échelle plus grande, comme celle d’une entreprise, les données doivent être non seulement conservées mais aussi protégées. Ce dernier aspect de la gestion des données est souvent du ressort d’entreprises spécialisées en analyse et protection informatique.

Comme l’indiquait Antoine Valette (Ontrack), les performances ou compétences d’une personne ne peuvent pas épargner certaines erreurs entraînant des pertes de données. Pour tenter dans un premier temps de récupérer vos données, il est possible d’utiliser un logiciel de récupération de données pour prévenir ou réparer ces erreurs avant qu’elles ne créent des dégâts à votre entreprise. Dans les cas les plus complexes, il faudra alors prévoir de faire appel à une société spécialisée.

Les erreurs d’inattention sont fréquentes chez tout être humain. Et certaines d’entre elles, comme la suppression malveillante d’une donnée peut entraîner des conséquences fâcheuses sur les activités d’une entreprise. Mais heureusement, elles restent remédiables grâce à l’usage des logiciels de récupération de données qui existent auprès de certaines entreprises spécialisées dans le domaine.