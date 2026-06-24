La Steam Machine de Valve est enfin là, mais son prix pique un peu !

Après avoir tenté sa chance il y a plus de dix ans avec un concept qui n’avait jamais réellement trouvé son public, Valve revient à la charge. Hier, le créateur de Steam a officiellement lancé la Steam Machine, son PC de salon compact propulsé par SteamOS. Et oui, c’est une petite bête assez puissante d’après les configurations, mais le prix risque de choquer plus d’un…

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Une Steam Machine nouvelle génération

La nouvelle Steam Machine se présente donc comme un PC de salon compact d’environ 16 centimètres de côté. Adoptant une forme cubique minimaliste, Valve l’a conçue pour qu’elle trouve naturellement sa place dans un meuble TV.

Sous le capot, Valve mise sur une architecture AMD, avec un processeur Zen 4 semi-custom à six cœurs et une puce graphique RDNA 3 dédiée. 16 Go de mémoire DDR5 et 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 accompagnent la puce pour faire tourner les jeux en 4K à 60 images par seconde. Enfin, comme la Steam Deck, la Steam Machine tourne sous SteamOS, le fameux système d’exploitation basé sur Linux de Valve.

Deux modèles seront disponibles au lancement : une version équipée d’un SSD NVMe de 512 Go et une autre proposant 2 To de stockage.

Mais ce qui a beaucoup fait parler la Steam Machine, c’est son prix élevé. En effet, Valve annonce un tarif de 1039 euros pour le modèle 512 Go nu contre 1359 euros pour la version 2 To. Comptez 69 euros de plus si vous voulez acheter le Steam Controller. Selon la firme de Bellevue, ce prix exorbitant s’explique par la flambée du prix des composants mémoire et stockage au cours de ces derniers mois.

La Steam Machine sera disponible à l’international à partir du 29 juin 2026. Les réservations sont déjà ouvertes sur Steam via un système de sélection mis en place pour limiter les éventuelles reventes spéculatives.

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