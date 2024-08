le CIIE 2024 promet une ouverture économique mondiale

Le 7e Forum économique international de Hongqiao et l’Exposition internationale des importations de Chine (CIIE) de 2024 se préparent à mettre en avant la mondialisation économique inclusive. Ce grand rendez-vous, programmé pour novembre à Shanghai, promet d’être un moment clé pour découvrir les engagements de la Chine vers une ouverture de haut niveau.

Thèmes et innovations du 7e Forum de Hongqiao

Le forum de cette année, sous le thème « L’ouverture à des normes élevées pour une mondialisation économique universellement bénifique et inclusive », abordera des sujets essentiels tels que le développement industriel et la construction urbaine durable. Ces discussions viseront également à renforcer le commerce durable face au changement climatique et à explorer les avancées en intelligence artificielle et en énergies nouvelles.

Discussions clés et rapport sur l’ouverture 2024

Durant le forum, le Rapport mondial sur l’ouverture 2024 sera publié. Ce document crucial analyse comment divers pays et régions relèvent les défis d’un monde interconnecté, en mettant un accent particulier sur le commerce, la finance et les politiques climatiques. Ce rapport souligne surtout l’importance de renforcer la solidarité mondiale pour stimuler le commerce international et le développement durable.

Améliorer l’expérience des participants à la CIIE

L’organisation de la CIIE et du forum de Hongqiao continue de s’adapter pour offrir une meilleure expérience à ses participants. Des informations seront divulguées en avance pour que les invités puissent mieux s’informer, et un système d’interaction amélioré contribuera à une meilleure connectivité et engagement durant l’évènement. De plus, une nouvelle plateforme mobile interactive sera lancée pour faciliter l’engagement du public.

En résumé, la 7e edition du CIIE et du forum de Hongqiao sera une plateforme où des leaders globaux se retrouveront pour discuter des politiques d’ouverture et de développement durable. Grâce à ses discussions pointues et à l’amélioration de l’expérience participant, cet événement s’annonce comme un incontournable pour tous ceux intéressés par l’avenir de la mondialisation économique inclusive.

