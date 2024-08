Indiana Jones et le Cercle ancien s’invite à la Gamescom avec une bande-annonce

La Gamescom 2024 vient de lever le voile sur l’un des moments les plus attendus de l’année : l’arrivée d’un jeu Indiana Jones. Après des mois de développement, Bethesda et MachineGames ont profité du grand salon du jeu vidéo pour présenter la bande-annonce d’Indiana Jones et le Cercle ancien. Le jeu du célèbre archéologue est donc prêt à faire son grand retour sur Xbox…mais aussi sur PS5, à la grande surprise de tous. L’exclusivité est rompue, et sera disponible sur nos machines dans quelques mois.

De l’aventure à profusion

Développé par MachineGames et édité par Bethesda, Indiana Jones et le Cercle ancien est un jeu d’action-aventure en monde semi-ouvert. Et, comme toute licence Indiana Jones qui se respecte, l’exploration et la découverte sont les maîtres mots du jeu.

Il propose donc du tir à la première personne, de la plateforme, de la résolution d’énigmes et des combats. Il y a également des zones linéaires et de grandes zones ouvertes, que les joueurs pourront revisiter à leur guise. Et bien sûr, il y a de nombreux secrets et choses à découvrir.

« L’histoire est vraiment importante, et pour ceux qui veulent juste l’explorer, le jeu sera plus court. Mais pour ceux qui veulent tout découvrir, il y a beaucoup de choses à explorer et c’est un très grand jeu », déclare Jens Andersson, directeur de la conception chez MachineGames.

Ci-dessous la bande-annonce de Indiana Jones et le Cercle ancien :

Indiana Jones et le Cercle ancien, une exclusivité Xbox…mais pas pour longtemps

La bande-annonce du jeu s’accompagne également de sa date de sortie. Prévu pour être une exclusivité Xbox, il sortira sur Xbox Series X|S et PC. Mais pas seulement : à la grande surprise de tous, l’exclusivité sur Indiana Jones et le Cercle ancien sera levée quelques mois après sa sortie. Il sera donc disponible sur PS5, “durant le printemps 2025” selon Bethesda.

Ce changement de stratégie de Microsoft vise sans doute à augmenter la rentabilité de ses jeux. Pour rappel, le géant vert américain avait déjà rendu quatre de ses jeux disponibles chez ses rivaux en février dernier. Mais quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour les joueurs du monde entier, toutes machines confondues.

Indiana Jones et le Cercle ancien sortira donc le 9 décembre prochain sur PC et Xbox Series X|S. Il sera également disponible dès le premier jour sur le Xbox Game Pass. Si vous précommandez le jeu, vous recevrez en bonus le pack DLC La Dernière Croisade, incluant la tenue de voyage et le fouet du dompteur de lions jeu pour Indy.