ThinkPad X1 Carbon Gen 14 : Lenovo mise sur la réparabilité pour son ultraportable de moins d’un kilo

Le ThinkPad X1 Carbon fête ses quatorze ans avec une génération qui change surtout ce que l’on ne voit pas. Présenté au CES 2026 en janvier, le ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition est désormais vendu en France. Lenovo revendique plus de dix millions d’exemplaires écoulés depuis 2012.

Cette fois, la marque ne cherche pas à gagner quelques grammes. Elle a repensé l’intérieur avec un châssis baptisé Space Frame, plus réparable et mieux refroidi, selon elle. Reste à savoir si ce virage justifie un tarif qui démarre à 2 653,90 € sur le site de Lenovo France.

Le ThinkPad X1 Carbon Gen 14 et son châssis Space Frame (crédit : Lenovo)

Moins d’un kilo, et pourtant tout a bougé dedans

Le changement principal tient dans le Space Frame. Lenovo a réorganisé l’intérieur pour placer des composants sur les deux faces de la carte mère. Cette disposition libère de la place pour un pavé tactile haptique plus grand, de 13 cm de large selon la fiche technique.

Côté refroidissement, la marque annonce jusqu’à 20 % de dissipation thermique en plus. Le processeur peut ainsi tenir 30 W en continu, selon Lenovo. Ces chiffres viennent de ses tests internes sur des modèles de présérie : ils restent à confirmer à l’usage.

Le tout reste sous la barre du kilo. La fiche officielle annonce 977 g avec le pavé tactile classique et 998 g avec la version haptique. L’épaisseur ne dépasse pas 1,8 cm à son point le plus épais.

X1 Carbon Gen 14 : réparer plutôt que remplacer

C’est l’autre promesse du Space Frame. Batterie, clavier, haut-parleurs, ventilateurs et ports USB-C deviennent remplaçables. Les ports sont montés sur des modules séparés, et une carte fille regroupe une partie des connecteurs.

Concrètement, un port USB-C abîmé ne condamne plus toute la carte mère. Le clavier se change en un seul bloc, ce qui accélère l’intervention d’un technicien. Pour une entreprise qui gère des dizaines de portables, l’argument pèse autant que la fiche technique.

Le particulier devra toutefois rester prudent. Selon PCWorld, Lenovo précise que la plupart des réparations faites soi-même annulent la garantie : seule la batterie est prévue pour être changée par l’utilisateur.

Panther Lake prend les commandes du X1 Carbon Gen 14

Le X1 Carbon Gen 14 passe aux processeurs Intel Core Ultra série 3, du Core Ultra 5 325 au Core Ultra X7 368H. Les modèles X7 embarquent la puce graphique Intel Arc B390. Tous intègrent un NPU de 47 à 50 TOPS, qui fait de l’appareil un PC Copilot+.

La mémoire grimpe jusqu’à 64 Go, et le stockage jusqu’à 2 To en SSD PCIe 5.0. L’écran de 14 pouces au format 16:10 existe en IPS WUXGA tactile, dont une version avec filtre de confidentialité Privacy Guard. Il existe aussi en OLED 2,8K à 120 Hz, couvrant 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

La webcam atteint 10 Mpx avec un grand angle sur les configurations les mieux équipées. La connectique compte trois ports Thunderbolt 4, un USB-A, un HDMI 2.1 et une prise casque. Le Wi-Fi 7 est de série, la 5G en option, avec Windows 11 ou Linux au choix. Selon la fiche officielle, l’autonomie atteint jusqu’à 19,2 heures au test MobileMark 30.

Trois renoncements et une addition salée

La mémoire est soudée à la carte mère : impossible de l’augmenter plus tard. Il faut donc viser juste dès l’achat. La batterie de 58 Wh reste modeste pour un 14 pouces, même si l’autonomie annoncée est bonne.

Les ports restent en Thunderbolt 4, alors que la norme Thunderbolt 5 existe déjà. Autre détail de la fiche technique : le NFC et le pavé tactile haptique ne peuvent pas cohabiter. Enfin, le tarif démarre à 2 653,90 € sur le site de Lenovo France, avec un Core Ultra 5 325, 32 Go de mémoire et 256 Go de stockage.

Un X1 Carbon pensé pour durer, pas pour briller

Le ThinkPad X1 Carbon Gen 14 ne bouleverse ni son poids ni son format. Son vrai progrès se cache à l’intérieur, avec un châssis conçu pour être réparé et mieux refroidi. Pour une entreprise qui garde ses portables plusieurs années, c’est un argument plus solide qu’un gramme gagné.

Le prix reste en revanche celui d’un produit d’exception, et la mémoire soudée impose de bien choisir sa configuration. Ceux qui hésitent avec la génération précédente trouveront un comparatif détaillé dans l’article comparatif publié sur le site. Le convertible de la gamme, le X1 2-in-1 Gen 11, fait aussi l’objet d’un article dédié.