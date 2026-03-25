Les batteries H55 : une avancée clé pour l’aviation hybride

La technologie des batteries H55 connaît une avancée majeure. Grâce à elle, le tout premier démonstrateur de vol hybride-électrique RTX promet de révolutionner l’aviation régionale. Cette innovation pourrait améliorer l’efficacité énergétique des avions jusqu’à 30 %. Mais quels secrets se cachent derrière ces batteries suisses qui changent la donne ?

Les batteries H55 au cœur du vol hybride-électrique RTX

Le projet repose sur un système de batteries H55 de 200 kWh. Celui-ci, validé par l’AESA, a réussi un test à pleine puissance en 2025. Ces batteries alimentent, avec un moteur thermique de pointe et un moteur électrique d’un mégawatt, le démonstrateur développé par Pratt & Whitney Canada et Collins Aerospace. Les batteries H55 ne sont pas seulement des composants. Elles constituent la base certifiable du système de propulsion du démonstrateur.

Collaboration entre H55 et Pratt & Whitney Canada

Pratt & Whitney Canada a fait confiance à H55 pour concevoir l’architecture de ses batteries et garantir leur sécurité. Ce partenariat s’appuie sur des batteries testées durant 2 000 heures de vol sans incident. L’objectif est de progresser vite tout en assurant conformité et sécurité. H55 adapte son expérience du programme Solar Impulse pour relever ce défi à plus grande échelle. Désormais, le démonstrateur entre dans une phase d’intégration sur un avion régional modifié pour des essais en vol.

Certification et innovation : la sécurité des batteries H55

La sécurité occupe une place centrale dans la démarche de H55. Les batteries sont modulaires et légères, avec une architecture éprouvée et validée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne. La technologie évolutive de H55 prouve sa fiabilité et son adaptabilité. Elle répond déjà aux exigences de la certification aéronautique et ambitionne d’équiper la nouvelle génération d’avions régionaux hybrides-électriques. Ce défi technique ouvre la porte à une aviation plus propre.

En conclusion, les batteries H55 jouent un rôle essentiel dans la transition vers une aviation régionale hybride-électrique. Leur sécurité, leur adaptabilité et leur efficacité énergétique ouvrent la voie à une ère nouvelle pour l’aéronautique. Grâce à l’innovation et à une solide culture de la certification, H55 s’impose comme un acteur clé du vol durable. L’avenir de l’aviation régionale promet d’être plus vert, avec des batteries prêtes pour les défis de demain.

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